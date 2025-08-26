Στην αποκάλυψη ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης ζήτησε να φύγει από την Αλ Καλίτζ, προχώρησαν σαουδαραβικές ιστοσελίδες! Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής αμυντικός μέσος είχε μία συζήτηση με τους ανθρώπους της ομάδας και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα, δύο χρόνια μετά τη μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία.

Ο Κουρμπέλης εγκαταστάθηκε πριν ένα χρόνο στη χώρα, μετά από μία χρονιά στην Τραμπζονσπόρ και στην Καραγκιουμρούκ. Έχει συμβόλαιο με την Αλ Καλίτζ για άλλη μία σεζόν, αλλά όπως τονίζουν τα ΜΜΕ, ζήτησε την πρόωρη αποδέσμευση του.

Τα ίδια ρεπορτάζ επισημαίνουν ότι ο Κουρμπέλης έχει ήδη προσεγγίσει τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και δήλωσε έτοιμος να φορέσει ξανά τα πράσινα. Όμως σε πρώτη φάση, ο πρώην αρχηγός του Τριφυλλιού φέρεται να μην συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Ρουί Βιτόρια.

Ωστόσο, οι κλειστές – κατά τους Σαουδάραβες – πόρτες στο «Γεώργιος Καλαφάτης» δεν πτοούν τον Κουρμπέλη. Ο οποίος πιστεύει ότι θα ίσως να αλλάξει η απόφαση στον Παναθηναϊκό ή θα βρει ένα άλλο περιβάλλον στη Stoiximan Super League για να επαναπατριστεί.

Πράγματα, η περίπτωση του Δημήτρη Κουρμπέλη έχει συζητηθεί στο «πράσινο» στρατόπεδο, μεταξύ των παικτών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία εναλλακτική λύση για να αποκτήσει βάθος το ρόστερ, ενώ ταυτόχρονα θα τονώσει το ελληνικό στοιχείο.

Ο Κουρμπέλης δεν θα χρειαστεί περίοδο προσαρμογής, είναι εν ενεργεία διεθνής και άρα μπορεί να προσφέρει ως αμυντικός χαφ, ως στόπερ και κατ’ ανάγκη, ως δεξιός μπακ, ενώ θα υπάρχει ένας Έλληνας παίκτης με επιρροή στα αποδυτήρια, μετά την αποχώρηση του Βαγιαννίδη και την πιθανή πώληση του Ιωαννίδη. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί απόφαση έως τώρα για το αν θα δρομολογηθεί αυτή η μεταγραφή και αν θα είναι ο 31χρονος Αρκάς άσος ο εκλεκτός.