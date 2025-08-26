Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα

Ο πορτογαλικός Τύπος βοά ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για τον Φώτη Ιωαννίδη, με την εφημερίδα «O Jogo» να υποστηρίζει πως έχει ουσιαστικά οριστικοποιηθεί το ταξίδι του Έλληνα επιθετικού για το προσεχές Σαββατοκύριακο (30-31 Αυγούστου).

Στην πραγματικότητα, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Οι απόπειρες της Σπόρτινγκ για τη μεταγραφή του Ιωαννίδη είναι υπαρκτές, αλλά τα προτεινόμενα ποσά δεν ικανοποιούν τον Παναθηναϊκό, που κοστολογεί τον αρχηγό του με περισσότερα χρήματα.

Για παράδειγμα, τα 20 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται σε δημοσιεύματα ως το αντίτιμο για το deal από την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, δεν καλύπτουν το Τριφύλλι. Κατά συνέπεια, η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει δώσει άδεια στον Ιωαννίδη, για να ταξιδέψει στη Λισαβόνα στις επόμενες ημέρες.

Επιπλέον, οι «πράσινοι» είναι δυσαρεστημένοι με τους Πορτογάλους, επειδή επικοινωνούν με τον Ιωαννίδη παρότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία. Παραμονές ενός κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα του Παναθηναϊκού, η προσοχή του 25χρονου στράικερ αποσπάται με άλλα ζητήματα που επρόκειτο να διευθετηθούν από την Παρασκευή και έπειτα.

Η ενόχληση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού έχει μεταφερθεί και στους εκπροσώπους του Ιωαννίδη, οι οποίοι έχουν και την ανοιχτή γραμμή με τη Σπόρτινγκ. Προκειμένου να καταστατεί σαφές πως τα συμφέροντα του συλλόγου θα προστατεθούν ανεξαρτήτως προσώπων.

Σε ότι αφορά τον Βιθέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ στη Μπόκα Τζούνιορς, εκ των οποίων η Πλατένσε θα πάρει 500.000 ευρώ για να διακόψει τον δανεισμό του 25χρονου μέσου. Επίσης, οι «χεϊνέζες» θα διατηρήσουν το 20% του Ταμπόρδα σε πιθανή μεταπώληση του.

Ο Ταμπόρδα τα έχει βρει με τους ιθύνοντες του Τριφυλλιού για τους όρους του συμβολαίου του και περιμένει τα διαδικαστικά ζητήματα, για να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει στην Αθήνα για τις υπογραφές. Απλώς στο «πράσινο» στρατόπεδο κρατούν χαμηλούς τόνους, γιατί συχνά στην Αργεντινή προκύπτουν απρόοπτα στις διαπραγματεύσεις…