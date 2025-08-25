Ο Παναθηναϊκός πάει για 2+2 μεταγραφές μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου

Ο Ρουί Βιτόρια και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επικεντρώνονται στη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ και στην πρόκριση στη League Phase του Europa League, με παρακαταθήκη το 2-1 του ΟΑΚΑ. Ωστόσο, η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός εντείνει τις ενέργειες της για την υλοποίηση του σχεδιασμού των μεταγραφών, αφού έχει πολύ δουλειά και πλέον περιορισμένα περιθώρια!

Γιατί ισχύει αυτό; Επειδή ναι μεν η θερινή μεταγραφική περίοδος του 2025 λήγει στις 12/9, όμως η προθεσμία για τη λίστα της UEFA τελειώνει στα μεσάνυχτα της 2ης Σεπτεμβρίου. Κατά συνέπεια, όποιος παίκτης έρθει στο «Γεώργιος Καλαφάτης» από τη μεθεπόμενη Τετάρτη και έπειτα, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού έχουν σε πρώτο πλάνο την απόκτηση ενός επιτελικού μέσου, ο οποίος θα καλύψει το κενό του Αζεντίν Ουναΐ. Ή την παραμονή του ίδιου του Μαροκινού στην Αθήνα, αν και δεν προβάλλει πια ως το επικρατέστεροτο ενδεχόμενο. Καθώς και την ενίσχυση με έναν εξελίξιμο στράικερ νεαρής ηλικίας, που θα αντικαταστήσει τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, αλλά με διαφορετικά ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά.

Αυτές οι δύο μεταγραφές είναι δεδομένες, αλλά πιθανώς να μην είναι οι μόνες. Η αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες, κυρίως για τη Λισαβόνα ή για την Αγγλία. Η Σπόρτινγκ ολοκληρώνει την πώληση του Κόνραντ Χάρντερ στη Μίλαν και θα σπεύσει με γεμάτο ταμείο για την αγορά του Έλληνα επιθετικού. Στις προκαταρκτικές επαφές, η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας πρόσφερε 21+5 εκατομμύρια ευρώ και με μία βελτιωμένη προσφορά, το deal με τον Παναθηναϊκό θα κλείσει.

Ο Ιωαννίδης έχει πάρει πληροφορίες για τις συνθήκες στην ομάδα και στην πόλη από τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος ακολούθησε πριν ένα μήνα το ίδιο δρομολόγιο και ο αρχηγός των «πράσινων» θεωρεί πως η συγκυρία είναι η κατάλληλη για τη μετακόμιση του. Άρα, εφόσον ο «Φωτάρας» φύγει, τότε θα δρομολογηθεί άμεσα η αντικατάσταση του.

Επιπροσθέτως, η αξία του Ρενάτο Σάντσες δεν αμφισβητείται στο Τριφύλλι, όμως προβληματίζει το βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό του. Με τη συμφωνία που δέχτηκε ο Πορτογάλος μέσος, η ΠΑΕ προστατεύεται οικονομικά, όμως το ζητούμενο είναι να μην προκύψουν κενά στο ρόστερ. Οπότε, στο club συζητείται η ιδεά της μεταγραφής ενός Έλληνα μέσου, που θα λειτουργήσει ως έξτρα λύση και θα δώσει βάθος και ασφάλεια στον Ρουί Βιτόρια. Αλλά για αυτή την κίνηση δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση.