Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Ποδόσφαιρο 24 Αυγούστου 2025 | 15:10

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, με μορφή δανεισμού, από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύνταξη
Spotlight

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επισήμως από το απόγευμα της Κυριακής ο Ρενάτο Σάντσες, όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΠΑΕ. Έτσι, το σίριαλ της μεταγραφής του Πορτογάλου μέσου ολοκληρώθηκε θετικά για το «τριφύλλι» που αποκτά τον 28χρονο με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στον Παναθηναϊκό, ο Σάντσες θα σμίξει μετά από δέκα χρόνια και πάλι με τον Ρουί Βιτόρια, με τον οποίο άλλωστε έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του συλλόγου, οι «πράσινοι» δημοσίευσαν και ένα όμορφο βίντεο στα social media, το οποίο δείχνει τον Πορτογάλο να παίζει Playstation, με τον ίδιο να σκοράρει τόσο εντός όσο και… εκτός video game και να πανηγυρίζει με τον ίδιο τρόπο.

Η σχετική ανάρτηση

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του Ρενάτο Σάντσες στο δυναμικό της ομάδας υπό τη μορφή δανεισμού από τη γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν! Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος αποτελεί την όγδοη προσθήκη στο ρόστερ του Τριφυλλιού για τη νέα αγωνιστική περίοδο και με την ποδοσφαιρική του ποιότητα, τις παραστάσεις που έχει και το πνεύμα του νικητή που τον διακατέχει, έρχεται για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το δυναμικό των Πρασίνων.

Ο Ρενάτο Σάντσες γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1997 στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, Λισαβόνα. Σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Μπενφίκα με το ταλέντο του να ξεχωρίζει.

Ο πρώτος, εντός του κορυφαίου πορτογαλικού συλλόγου, που τον πίστεψε και του έδωσε την ευκαιρία που χρειαζόταν, ήταν ο Ρουί Βιτόρια! Ο νυν προπονητής της ομάδας μας, πριν από μία δεκαετία, πήρε τον 18χρονο Σάντσες από τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, τον προώθησε στην πρώτη και τον έβαλε σχεδόν άμεσα να αγωνιστεί. Το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Ο νεαρός μέσος συστήθηκε στο κοινό ως ο παίκτης που άλλαξε ταχύτητα στην Μπενφίκα, κέρδισε την κλήση του στη «μεγάλη» εθνική της Πορτογαλίας κι έγινε εκ των πολυτιμότερων παικτών της στο Euro 2016 όταν και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρωπης! Η πρώτη του σεζόν ήταν ονειρεμένη. Κι έφερε μια μεγάλη μετεγγραφή έναντι 35 εκατ. ευρώ: στη Μπάγερν Μονάχου.

Στη Βαυαρία κατά την πρώτη του σεζόν αγωνίστηκε σε 25 αγώνες κατακτώντας το πρωτάθλημα. Ωστόσο, την επόμενη αγωνιστική περίοδο παραχωρήθηκε δανεικός στην ουαλική Σουόνσι. Η επιστροφή στη Μπάγερν το 2018 έφερε μία δεύτερη ευκαιρία, όμως ο Σάντσες ήθελε να παίζει βασικός κι αυτό στο Μόναχο δεν φαινόταν εγγυημένο. Έτσι ζήτησε να φύγει και η Λιλ τον έκανε δικό της. Στη Γαλλία, όντως, υπενθύμισε σε όλους την ακούραστη μηχανή στη μεσαία γραμμή. Η καριέρα του αναγεννήθηκε και μετά από τρία εξαιρετικά χρόνια στη Λίλ, «ανάγκασε» τον κορυφαίο γαλλικό σύλλογο, την Παρί Σεν Ζερμέν, να τον κάνει δικό της το 2022. Στο γαλαξία αστέρων που στήθηκε στο Παρίσι, ο Σάντσες κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2023, αλλά στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην ιταλική Ρόμα κι ένα χρόνο αργότερα στην Μπενφίκα.

Ο Σάντσες έχει αγωνιστεί με όλες τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, καταγράφοντας 32 συμμετοχές στην ανδρών.

Είναι ένας πραγματικός… συλλέκτης τίτλων. Στην κορυφή της Ευρώπης με την Πορτογαλία το 2016, κατάκτηση του Nations League το 2019, πρωταθλητής Πορτογαλίας το 2015 με τη Μπενφίκα, πρωταθλητής Γερμανίας το 2017, το 2019 και το 2020 με τη Μπάγερν, πρωταθλητής Γαλλίας το 2021 με τη Λιλ και το 2023 με την Παρί Σεν Ζερμέν, Κυπελλούχος Γερμανίας το 2019 και το 2020, Σούπερ Καπ Γαλλίας το 2022 και Γερμανίας το 2017 και το 2019.

Καλωσορίζουμε τον Ρενάτο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
