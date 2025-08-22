Έφτασε στην Ελλάδα ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήρθα για να πάρουμε τίτλους με τον Παναθηναϊκό» (vids)

Ο Ρενάτο Σάντσες έφτασε στην Αθήνα στις 22:00 την Παρασκευή (22/8) με απευθείας πτήση από το Παρίσι, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της «μετακόμισής» του από την Παρί Σεν Ζερμέν στους «πράσινους». Το «in.gr» ήταν εκεί.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος μέσος πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο για τον δανεισμό του την φετινή αγωνιστική περίοδο, ενώ όπως ανέφερε η Equipe, δεν αναμένεται να υπάρξει οψιόν αγοράς στην συμφωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον εν λόγω παίκτη είχε εκφράσει ενδιαφέρον και η Τραμπζονσπόρ, αφού πολλά δημοσιεύματα, είχαν συνδέσει το όνομα του Σάντσες με την επικείμενη μεταγραφή του στην Τουρκία.

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη και ο Σάντσες θα γίνει κάτοικος Αθήνας, για λογαριασμό της ομάδας του Ρουί Βιτόρια και το μόνο που απομένει είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ανακοινωθεί κι επίσημα από το «Τριφύλλι».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πορτογάλος χαφ αποτελεί γνώριμη φυσιογνωμία για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, καθώς είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην Μπενφίκα και πλέον, ο Σάντσες στους «πράσινους» αναμένεται να καλύψει το κενό του Μαξίμοβιτς.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Σάντσες είπε:

«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν πολλοί οι λόγοι που ήρθα διότι ήξερα πως ο Παναθηναϊκός είναι μία μεγάλη ομάδα, μία φανταστική ομάδα. Παράλληλα ο προπονητής του Παναθηναϊκού υπήρξε ο πρώτος μου προπονητής οπότε είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Πραγματικά η αλήθεια είναι ο Παναθηναϊκός είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα. Ήρθα για να μπορέσω να βοηθήσω να κατακτήσουμε τίτλους με δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Έρχομαι με τη σειρά μου για να βοηθήσω για να μπορέσουμε να πάρουμε τίτλους».

Δείτε παρακάτω βίντεο από την άφιξη του Ρενάτο Σάντσες