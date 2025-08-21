Ο Ρενάτο Σάντσες παθαίνει… Παναθηναϊκό με την Τραμπζονσπόρ

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στην Τραμπζονσπόρ. Ο Πορτογάλος μέσος αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα στην Τουρκία, που συνάντησε και στην Ελλάδα: την καχυποψία που προκαλεί το βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό του.

Η Τραμπζονσπόρ έχει συμφωνήσει με την Παρι Σεν Ζερμέν για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με ενοικίο 1 εκατομμύριου ευρώ, ενώ προβλέπεται οψιόν αγοράς 9 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, η ομάδα της Μαύρης Θάλασσας θα καλύψει το 40% των αποδοχών του Ρενάτο Σάντσες, που αντιστοιχεί σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, οι Τούρκοι δυσπιστού για την αγωνιστική κατάσταση του Ρενάτο Σάντσες και ζήτησαν από την Παρί τον πλήρη ιατρικό φάκελο του παίκτη. Προκειμένου να τον εξετάσουν οι γιατροί τους και να γνωμοδοτήσουν για τη μεταγραφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παρί αποδέχτηκε το αίτημα της τουρκικής ομάδας, ενώ θετικό είναι το μανατζερικό γραφείο του Ζόρζε Μέντες που εκπροσωπεί τον Ρενάτο Σάντσες.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι άνθρωποι της Τραμπζονσπόρ προσκάλεσαν τον Ρενάτο Σάντσες στην Τραπεζούντα τη Δευτέρα, για να τον υποβάλλουν σε ενδελεχή έλεγχο. Εφόσον τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι καλά, τότε η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί.

Αλλά με τη σειρά τους, οι Τούρκοι θέλουν να προστατεθούν από την ευπάθεια του 28χρονου μέσου στους μυϊκούς τραυματισμούς. Για αυτό έχουν προτείνει στην πλευρά του Σάντσες μία συμφωνία με δικλείδες ασφαλείας, για το ενδεχόμενο που ο ποδοσφαιριστής θα βρίσκεται τον περισσότερο καιρό εκτός δράσης.

Επί της ουσίας, πρόκειται για μία μορφή συμφωνίας ανάλογη με αυτή που πρότεινε ο Παναθηναϊκός στον Ρενάτο Σάντσες και την οποία ο Πορτογάλος αρνήθηκε. Δεν ήθελε να συναινέσει σε εξασφαλίσεις για το Τριφύλλι και απαίτησε μία εφάπαξ αμοιβή. Οπότε, δεν είναι σίγουρο ότι ο Ρενάτο Σάντσες θα απαντήσει «ναι» στην Τραμπζονσπόρ υπό αυτές τις προϋποθέσεις.

Θεωρητικά για τους «πράσινους» η υπόθεση του Ρενάτο έχει κλείσει. Από την άλλη, αν ο φημισμένος box-to-box αλλάξει άποψη και προσεγγίσει τον Παναθηναϊκό με διάθεση να αποδεχτεί τους όρους του εντός των επόμενων ωρών, τότε όλα μπορούν να συμβούν με αναθέρμανση του ενδιαφέροντος…