Παναθηναϊκός για Νίνη: «Ένας από εμάς, για πάντα» (pic)

Στα 35 του χρόνια ο Σωτήρης Νίνης αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, με τον Παναθηναϊκό να αποχαιρετά ένα από τα μεγαλύτερα – αν όχι το μεγαλύτερο – ταλέντα της ακαδημίας του.

Οι «πράσινοι» ήταν η ομάδα που ανέδειξε τον Νίνη, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στα 16 του μόλις χρόνια και συνολικά κατέγραψε 173 συμμετοχές με 17 γκολ και 28 ασίστ με το τριφύλλι στο στήθος. Μπορεί η καριέρα του να μην εξελίχθηκε όπως πολλοί περίμεναν τα πρώτα χρόνια, ωστόσο ο Νίνης άφησε το στίγμα του στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

«Το ταξίδι τελείωσε, αλλά οι στιγμές μένουν. Ένας από εμάς, για πάντα. Ευχαριστούμε, Σωτήρη Νίνη».

Το επαγγελματικό ταξίδι του Νίνη ξεκίνησε σε ηλικία 16 ετών, όταν κλήθηκε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, και αμέσως έδειξε την ποιότητά του. Με τους «πράσινους» κατέκτησε ένα νταμπλ το 2010, και το 2012 έφυγε από την ομάδα που μεγάλωσε, για λογαριασμό της Πάρμα, ενώ ένα χρόνο μετά επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ.

Μετά την αποδέσμευσή του από την Πάρμα, επέστρεψε στο… σπίτι του, τον Παναθηναϊκό, το 2015, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο μέχρι να γίνει κάτοικος Βελγίου, πρώτα στη Σαρλερουά και έπειτα στη Μέχελεν. Μετά το Βέλγιο, σειρά είχε το Ισραήλ, όπου αγωνίστηκε στις Μακάμπι Πέταχ Τίκβα και Ασκελόν.

Το 2020 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα και της Κηφισιάς, που αποτέλεσε την τελευταία του ομάδα. Ο Σωτήρης Νίνης συνολικά, συμμετείχε σε 334 παιχνίδια, όπου σκόραρε 28 γκολ και μοίρασε 53 ασίστ, ενώ υπήρξε και διεθνής με την Εθνική, έχοντας 33 συμμετοχές.