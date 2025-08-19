Ο Σωτήρης Νίνης ανακοίνωσε ότι σταματά το ποδόσφαιρο (vid)

Ο Σωτήρης Νίνης, που αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, σε ηλικία 35 ετών.

Ο Νίνης, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο που μιλάει για την καριέρα του, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο».

Δείτε την ανάρτηση

Το επαγγελματικό ταξίδι του Νίνη ξεκίνησε σε ηλικία 16 ετών, όταν κλήθηκε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, και αμέσως έδειξε την ποιότητά του. Με τους «πράσινους» κατέκτησε ένα νταμπλ το 2010, και το 2012 έφυγε από την ομάδα που μεγάλωσε, για λογαριασμό της Πάρμα, ενώ ένα χρόνο μετά επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ.

Μετά την αποδέσμευσή του από την Πάρμα, επέστρεψε στο… σπίτι του, τον Παναθηναϊκό, το 2015, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο μέχρι να γίνει κάτοικος Βελγίου, πρώτα στη Σαρλερουά και έπειτα στη Μέχελεν. Μετά το Βέλγιο, σειρά είχε το Ισραήλ, όπου αγωνίστηκε στις Μακάμπι Πέταχ Τίκβα και Ασκελόν.

Το 2020 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα και της Κηφισιάς, που αποτέλεσε την τελευταία του ομάδα.

Ο Σωτήρης Νίνης συνολικά, συμμετείχε σε 334 παιχνίδια, όπου σκόραρε 28 γκολ και μοίρασε 53 ασίστ, ενώ υπήρξε και διεθνής με την Εθνική, έχοντας 33 συμμετοχές.