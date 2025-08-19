«Ο Παναθηναϊκός κινείται για τον Ρενάτο Σάντσες»

Μετά τη μεταγραφή του Νταβίντε Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ολοκληρώσει άλλη μία υπέρβαση για την ενίσχυση του ρόστερ του. Γιατί όπως αποκάλυψε ο Πορτογάλος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα, το Τριφύλλι ενδιαφέρεται για τον γνωστό Πορτογάλο μέσο, Ρενάτο Σάντσες.

Ο Ρενάτο Σάντσες δεν χρειάζεται συστάσεις… Ο 28χρονος χαφ ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν και δεν υπολογίζεται, έχει 32 συμμετοχές στην Εθνική Πορτογαλίας και έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στις Μπάγερν Μονάχου, Μπενφίκα, Λιλ και Ρόμα.

#Panathinaikos e o #Trabzonspor estão considerando a aquisição do internacional português Renato Sanches, de 27 anos.

Sanches, que atualmente está no Paris Saint-Germain, não faz parte dos planos futuros.

Panathinaikos, sob a gestão de Rui Vitória, está avaliando ativamente pic.twitter.com/NH3rco67gc — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 19, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάμπλο Ολιβέιρα, ο Παναθηναϊκός και η Τραμπζονσπόρ έχουν προσεγγίσει τον Ρενάτο Σάντσες και συζητούν την απόκτηση του. Μάλιστα, τονίζεται το γεγονός πως προπονητής στους «πράσινους» είναι ο Πορτογάλος Ρουί Βιτόρια.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν στο Ντα Λουζ τη σεζόν 2015-2016. Υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια, ο Σάντσες έπαιξε σε 35 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με 2.669 αγωνιστικά λεπτά, σκόραρε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να προσπαθεί να πάρει τον ποδοσφαιριστή με μονοετή δανεισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πάντως, είναι γεγονός ότι η καριέρα του Ρενάτο Σάντσες παρουσιάζει κάθετη πτώση την τελευταία διετία.

Την περασμένη σεζόν ο Σάντσες έπαιξε σε 21 ματς με τη Μπενφίκα, αλλά με μόλις 634 λεπτά. Ο 28χρονος άσος βρέθηκε με δανεισμό στη Λισαβόνα από την Παρί, αλλά δεν στέριωσε στο γνώριμο περιβάλλον των «αετών».