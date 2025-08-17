Επίσημη η αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League

Η Super League γνωστοποίησε την αναβολή του Παναθηναϊκός-Όφη, για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή το απόγευμα της Κυριακής (17/8).

Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στις 24 Αυγούστου στη Λεωφόρο, όπως είχε οριστεί, για να αφοσιωθεί στην προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase του Europa League κόντρα στη Σάμσουνσπορ (21-28/8).

Να υπενθυμίσουμε ότι από τη φετινή σεζόν, για την εξυπηρέτηση των ομάδων που μετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δίνεται δικαίωμα στους ελληνικούς συλλόγους για μία αναβολή αγώνα της Stoiximan Super League.