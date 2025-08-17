Επίσημη η αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League
Η Super League έκανε δεκτό του αίτημα του Παναθηναϊκού για την αναβολή του ματς με τον Όφη, για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η Super League γνωστοποίησε την αναβολή του Παναθηναϊκός-Όφη, για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή το απόγευμα της Κυριακής (17/8).
Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στις 24 Αυγούστου στη Λεωφόρο, όπως είχε οριστεί, για να αφοσιωθεί στην προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase του Europa League κόντρα στη Σάμσουνσπορ (21-28/8).
Να υπενθυμίσουμε ότι από τη φετινή σεζόν, για την εξυπηρέτηση των ομάδων που μετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δίνεται δικαίωμα στους ελληνικούς συλλόγους για μία αναβολή αγώνα της Stoiximan Super League.
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
- Ξεκούραστη στη ρεβάνς με ΑΕΚ η Άντερλεχτ: Αναβλήθηκε το ματς με τη Γάνδη
- Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0: «Γκέλα» ολκής με το… καλημέρα για τους Λονδρέζους
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
- Επίσημη η αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League
- Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Φορμπς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις