Παναθηναϊκός: Ανησυχία με Γεντβάι, υπέστη διάστρεμμα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη σημαντική αναμέτρηση της Πέμπτης (21/8) απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, για τα play off του Europa League, με πρωινή προπόνηση.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια ακολούθησε πρόγραμμα που περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε μικρό χώρο, δίτερμα και άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός, ο Τζούρισιτς και ο Γέντβαϊ

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, καθώς επιστρέφει από τραυματισμό, ενώ επικράτησε νέο πρόβλημα για το «τριφύλλι», αφού στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, ο Τιν Γεντβάι υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνήμη, και στη σημερινή προπόνηση έκανε θεραπεία. Και οι δύο παίκτες είναι αμφίβολοι για το πρώτο παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ.

Το πρώτο παιχνίδι για τα play off του Europa League θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (21/8, 21:00) στο ΟΑΚΑ, ενώ μία εβδομάδα μετά (28/8, 20:00) ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Σαμψούντα για τη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση.