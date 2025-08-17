sports betsson
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
17.08.2025 | 14:44
Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο εστιατόριο
Παναθηναϊκός: Ανησυχία με Γεντβάι, υπέστη διάστρεμμα
Europa League 17 Αυγούστου 2025 | 13:47

Παναθηναϊκός: Ανησυχία με Γεντβάι, υπέστη διάστρεμμα

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Τιν Γεντβάι στο πρόγραμμα της προπόνησης, καθώς υπέστη διάστρεμμα στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη σημαντική αναμέτρηση της Πέμπτης (21/8) απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, για τα play off του Europa League, με πρωινή προπόνηση.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια ακολούθησε πρόγραμμα που περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε μικρό χώρο, δίτερμα και άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός, ο Τζούρισιτς και ο Γέντβαϊ

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, καθώς επιστρέφει από τραυματισμό, ενώ επικράτησε νέο πρόβλημα για το «τριφύλλι», αφού στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, ο Τιν Γεντβάι υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνήμη, και στη σημερινή προπόνηση έκανε θεραπεία. Και οι δύο παίκτες είναι αμφίβολοι για το πρώτο παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ.

Το πρώτο παιχνίδι για τα play off του Europa League θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (21/8, 21:00) στο ΟΑΚΑ, ενώ μία εβδομάδα μετά (28/8, 20:00) ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Σαμψούντα για τη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση.

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Κόσμος
Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

Ποδόσφαιρο 17.08.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ

Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16.08.25

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Europa League 15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Europa League 15.08.25

Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Άπαντες στον Παναθηναϊκό πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να γίνεται ένα με τους παίκτες και τους οπαδούς των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της
Κόσμος 17.08.25 Upd: 18:15

Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της

Κοινές δηλώσεις έκαναν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν για την πιθανότητα επίτευξης εκεχειρίας στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ

Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
Κρήτη 17.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ο ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την άτυχη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση

Το σίριαλ με τον Χρήστο Ζαφείρη καλά κρατεί, καθώς ο πρόεδρος της Σλάβια τα έβαλε με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την οικογένεια του παίκτη, τονίζοντας ότι τον πιέζει να μεταγραφεί στον Δικέφαλο του βορρά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
ΣΥΡΙΖΑ 17.08.25

Πυρά Ζαχαριάδη σε Μητσοτάκη για εκλογικό νόμο - «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» ρωτά.

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις – «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου
Συλλήψεις και συγκρούσεις 17.08.25

Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ - «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που ζητούν κατάπαυση πυρός και επιστροφή των ομήρων - Ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της επιχείρησης στη Γάζα

Σύνταξη
