Νίκη με αυτογκόλ για τη Σαμσουνσπόρ πριν τον Παναθηναϊκό (0-1)
Η Σαμσουνσπόρ έκανε το 2Χ2 στο τουρκικό πρωτάθλημα με το 1-0 στην έδρα της Κοτσαέλισπορ χάρη σε ένα αυτογκόλ.
- Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
- Τουρίστας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στην Παλαιοκαστρίτσα - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
- Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
- Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;
Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα Τουρκίας κατέγραψε η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα Play Off του UEFA Europa League, Σαμσουνσπόρ. Η ομάδα του Τόμας Ρέις επικράτησε δύσκολα με 1-0 της Κοτσαέλισπορ εκτός έδρας, παίζοντας με παίκτη παραπάνω σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
Σε παιχνίδι με τέσσερα δοκάρια (από δύο για κάθε ομάδα), τη διαφορά έκανε ένα αυτογκόλ, αυτό που σημείωσε από σπόντα ο τερματοφύλακας της Κοτσαέλισπορ, Αλεκσάνταρ Γιοβάνοβιτς, στο 82ο λεπτό. Νωρίτερα, στο 44′, είχε αποβληθεί ο Σαμέτ Γιαλτσίν των γηπεδούχων για σκληρό φάουλ.
Η Σαμσουνσπόρ έκανε το 2/2 και πέρασε, έστω προσωρινά στην κορυφή, μπαίνοντας με ανεβασμένη ψυχολογία στην τελική ευθεία για το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό (21/8, 21:00).
Η σύνθεση της Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόγκελεν, Τόμασον, Γιουκτσέλ (46’ Μακουμπού), Εντσάμ, Ντιματά (69’ Μούχα), Χολς (69’ Αϊντογκντού), Κιλίντς (77’ Γκιονούλ), Μουαντιλματζί (90’+2’ Τσιφτ).
- Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι 0-4: Ιδανική πρεμιέρα με τεσσάρα για τους φορτσάτους «πολίτες»
- Εγινε χαμός στο φιλικό Λάτσιο-Ατρόμητος: Πλακώθηκαν στο ξύλο οι παίκτες, δυο αποβολές
- Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)
- LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ
- Νίκη με αυτογκόλ για τη Σαμσουνσπόρ πριν τον Παναθηναϊκό (0-1)
- Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις