Νίκη με αυτογκόλ για τη Σαμσουνσπόρ πριν τον Παναθηναϊκό (0-1)

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα Τουρκίας κατέγραψε η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα Play Off του UEFA Europa League, Σαμσουνσπόρ. Η ομάδα του Τόμας Ρέις επικράτησε δύσκολα με 1-0 της Κοτσαέλισπορ εκτός έδρας, παίζοντας με παίκτη παραπάνω σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σε παιχνίδι με τέσσερα δοκάρια (από δύο για κάθε ομάδα), τη διαφορά έκανε ένα αυτογκόλ, αυτό που σημείωσε από σπόντα ο τερματοφύλακας της Κοτσαέλισπορ, Αλεκσάνταρ Γιοβάνοβιτς, στο 82ο λεπτό. Νωρίτερα, στο 44′, είχε αποβληθεί ο Σαμέτ Γιαλτσίν των γηπεδούχων για σκληρό φάουλ.

Η Σαμσουνσπόρ έκανε το 2/2 και πέρασε, έστω προσωρινά στην κορυφή, μπαίνοντας με ανεβασμένη ψυχολογία στην τελική ευθεία για το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό (21/8, 21:00).

Η σύνθεση της Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόγκελεν, Τόμασον, Γιουκτσέλ (46’ Μακουμπού), Εντσάμ, Ντιματά (69’ Μούχα), Χολς (69’ Αϊντογκντού), Κιλίντς (77’ Γκιονούλ), Μουαντιλματζί (90’+2’ Τσιφτ).