Ζήτησε αναβολή του παιχνιδιού με τον ΟΦΗ λόγω Σάμσουνσπορ ο Παναθηναϊκός
Αίτημα αναβολής της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ λόγω των ευρωπαϊκών του αγώνων κατέθεσε ο Παναθηναϊκός
- Τι μερίδιο κατέχει η Ελλάδα στον παγκόσμιο πλούτο
- ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
- Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
- Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά «διαμάντια» που σπάνε ρεκόρ το 2025
Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στις 24 Αυγούστου, όπως είχε οριστεί, για να αφοσιωθεί στην προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase του Europa League κόντρα στη Σάμσουνσπορ.
Οι «πράσινοι» είχαν δικαίωμα να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο και εν τέλει αυτό έγινε πραγματικότητα. Από τη φετινή σεζόν, για την εξυπηρέτηση των ομάδων που μετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δίνεται δικαίωμα στους ελληνικούς συλλόγους για μία αναβολή αγώνα της Stoiximan Super League.
Με στόχο την πρόκριση
Ο Ρουί Βιτόρια και οι ποδοσφαιριστές του θα στρέψουν το βλέμμα τους αποκλειστικά στα δύο παιχνίδια με τους Τούρκους, με σκοπό να ξεπεράσουν το εμπόδιό τους και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
- Ποδοσφαιρικός αγώνας στην Ουκρανία διεκόπη λόγω αεροπορικής επιδρομής
- Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
- LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
- Ασταμάτητος Καραλής με 6,00 μ. και δεύτερη θέση στη Σιλέσια (vids)
- Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)
- Το πρώτο «θύμα» του νέου κανονισμού για τον τερματοφύλακα στην Premier League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις