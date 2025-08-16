Ζήτησε αναβολή του παιχνιδιού με τον ΟΦΗ λόγω Σάμσουνσπορ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στις 24 Αυγούστου, όπως είχε οριστεί, για να αφοσιωθεί στην προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase του Europa League κόντρα στη Σάμσουνσπορ.

Οι «πράσινοι» είχαν δικαίωμα να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο και εν τέλει αυτό έγινε πραγματικότητα. Από τη φετινή σεζόν, για την εξυπηρέτηση των ομάδων που μετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δίνεται δικαίωμα στους ελληνικούς συλλόγους για μία αναβολή αγώνα της Stoiximan Super League.

Με στόχο την πρόκριση

Ο Ρουί Βιτόρια και οι ποδοσφαιριστές του θα στρέψουν το βλέμμα τους αποκλειστικά στα δύο παιχνίδια με τους Τούρκους, με σκοπό να ξεπεράσουν το εμπόδιό τους και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.