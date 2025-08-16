«Ο Παναθηναϊκός πολιορκεί τον Ουναΐ – Και η Τράμπζονσπορ στο… κόλπο»

Το σίριαλ του Αζεντίν Ουναΐ, συνεχίζει να υφίσταται και παρά το γεγονός πως δημοσιεύματα ήθελαν τον Παναθηναϊκό να τα έχει βρει με την Μαρσέιγ, το θέμα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Εχθές (15/8) γράφτηκε πως το «τριφύλλι» συμφώνησε με τη Μαρσέιγ για τη μεταγραφή του Μαροκινού χαφ, με το κόστος να ανέρχεται στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ και να απομένει το «ναι» του ποδοσφαιριστή για να επιστρέψει στην Αθήνα.

Τι λένε στην Τουρκία για τον Ουναΐ

Ωστόσο σήμερα οι Τούρκοι κάνουν λόγο για επιστροφή της Τραμπζονσπόρ στην υπόθεση του Μαροκινού χαφ. Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα «takagazete» ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι το φαβορί στην υπόθεση του Ουναΐ, όμως η ομάδα της Τραπεζούντας θα κάνει νέα κίνηση για τον Μαροκινό χαφ.

Ο Ουναΐ ζήτησε χρόνο από τον Παναθηναϊκό στην πρόταση που του έκανε, επειδή περιμένει πρόταση από κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα. Ιδανικά θα ήθελε να πάει στην Ισπανία και την Χιρόνα που έχει εκφράσει ενδιαφέρον, ωστόσο η ισπανική ομάδα δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις των Μασσαλών για να τον αποκτήσει.