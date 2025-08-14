Κατέρρευσε μετά από χτύπημα στο κεφάλι παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Κ21 (vid)

Ο Σεκού Κονέ τρόμαξε άπαντες στο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Κ21 απέναντι στην Τάμγουορθ για το National League Cup και οδήγησε σε διακοπή την αναμέτρηση μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και την κατάρρευσή του στον αγωνιστικό χώρο!

Λίγο πριν την ανάπαυλα στο ματς της Τετάρτης, ο Κονέ δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι σε εναέρια μονομαχία και κατέρρευσε, πράγμα που έκανε τους ανθρώπους των ιατρικών επιτελείων να τρέξουν πάνω του για να διαπιστώσουν την κατάστασή του.

Η στιγμή της εναέριας μονομαχίας που οδήγησε στην κατάρρευση του Κονέ

Sekou Kone head collision 💔 get better soon champ pic.twitter.com/Tz4rZP4iMb — Dr. ADO (@WilliamAdoasi) August 13, 2025

Ο ποδοσφαιριστής εν τέλει αποχώρησε με φορείο και ο διαιτητής αποφάσισε τη διακοπή του παιχνιδιού. Ο Κονέ, ευτυχώς, είχε τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και επικοινωνούσε με τους γύρω του.

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Ενημέρωση για τον Σέκου Κονέ μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι στον αποψινό αγώνα του National League Cup: Ο Σέκου είναι συνειδητός, σταθερός και επικοινωνεί με την ιατρική ομάδα της Γιουνάιτεντ. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο προληπτικά για περαιτέρω εξετάσεις».