Συμφώνησε με Χόιλουντ η Μίλαν – Μένει η έγκριση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η απόκτηση του Μπένιαμιν Σέσκο απ’ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οδηγεί προς την πόρτα της… εξόδου τον Ράσμους Χόιλουντ, με τη διοίκηση του αγγλικού συλλόγου να ενημερώνει τον διεθνή Δανό φορ πως θα πρέπει να βρει άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Η Μίλαν, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, έκανε άμεσα την κίνησή της κι όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ έχει ήδη συμφωνήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, πείθοντάς τον για το δικό της πρότζεκτ. Κι αυτό που μένει πλέον είναι να υπάρξει αντίστοιχα συμφωνία των «ροσονέρι» και με τους «κόκκινους διαβόλους» για την απόκτησή του.

Το πιο πιθανό σενάριο που υπάρχει αυτή την στιγμή στο… τραπέζι είναι μονοετής δανεισμός του Χόιλουντ απ’ τη Μίλαν, με οψιόν αγοράς του τον Ιούνιο του 2026, αντί του ποσού των 40 εκατ. ευρώ.