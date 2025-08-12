Η… αλήθεια του Μαγκουάιρ για την Γιουνάιτεντ που ανέλαβε ο Αμορίμ

«Καμένη γη» φαίνεται πως βρήκε ο Ρούμπεν Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αμυντικός των «κόκκινων διάβολων», Χάρι Μαγκουάιρ.

Ο Άγγλος διεθνής στόπερ, σε δηλώσεις του, τόνισε πως ο Πορτογάλος τεχνικός παρέλαβε μια ομάδα χωρίς φυσική κατάσταση για το επίπεδο της Premier League, ενώ ανέφερε πως πλέον θέλει να η ομάδα του να παίζει ένα επιθετικό, τολμηρό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χάρι Μαγκουάιρ

«Είναι υπέροχο που τώρα έχουμε κάνει μια πλήρη προετοιμασία με αυτόν τον προπονητή. Νομίζω ότι μίλησε πολύ για αυτό την περασμένη σεζόν, ότι απλά δεν είχαμε την ευκαιρία να προπονηθούμε σωστά.

Και ειλικρινά, όταν ανέλαβε για πρώτη φορά, ένιωθα ότι η φυσική κατάσταση της ομάδας μας δεν ήταν στο επίπεδο της Premier League.

Δεν μπορούσαμε να καλύψουμε αρκετό χώρο. Δεν κερδίζαμε αρκετές μονομαχίες. Νομίζω ότι το συνειδητοποίησε αυτό και τώρα είχαμε μια πλήρη προετοιμασία και, κατά τη γνώμη μου, τα παιδιά φαίνονται πολύ πιο έντονα και γρήγορα.

Πιστεύω ότι η ομάδα είναι τώρα πολύ πιο σίγουρη παίζοντας με τρεις στην άμυνα και είναι σαφές ότι ο προπονητής θέλει να παίζουμε ένα επιθετικό, τολμηρό ποδόσφαιρο», υπογράμμισε ο Χάρι Μαγκουάιρ.