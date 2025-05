Η ένταση μεταξύ Μαγκουάιρ και Ρομέρο συνεχίστηκε μετά το τέλος του τελικού (pic, vid)

Η Τότεναμ επικράτησε στον αγγλικό «εμφύλιο» στο Μπιλμπάο και το «Σαν Μαμές», με 1-0 με γκολ του Μπρέναν Τζόνσον και κατέκτησε το Europa League για την σεζόν 2024/25, γράφοντας ιστορία.

Σε ένα ματς γεμάτο ένταση και πάθος, τα σπιρούνια πήραν το τρόπαιο, με τους Χάρι Μαγκουάιρ και Κριστιάν Ρομέρο να έχουν τη δική τους κόντρα τόσο κατά τη διάρκεια του ματς, όσο και μετά από αυτό.

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είχαν πολλούς έντονους… διαλόγους μεταξύ τους στον τελικό που έγινε στη χώρα των Βάσκων. Μάλιστα δεν φαίνεται να τους σταμάτησε ούτε και η λήξη του ματς.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνεται ότι μόλις ο τελικός έχει τελειώσει ο Μαγκουάιρ να μην δίνει το χέρι του στον Ρομέρο και έπειτα να υπάρχει ένταση μεταξύ τους με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν πριν συμβεί οτιδήποτε.

🚨🚨 Maguire vs Romero at full-time. ( @NathSalt1 ) pic.twitter.com/dgpIDkfE9p

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που υπήρχε ένταση μεταξύ των δύο αμυντικών των αγγλικών ομάδων. Συγκεκριμένα, το 2022 σε παιχνίδι της Τότεναμ με την Γιουνάιτεντ είχε συμβεί ξανά να ανταλλάξουν μεταξύ τους κάποια… γαλλικά.

Δείτε την στιγμή:

Cristian Romero gave it to Harry Maguire after his own goal ☠️ pic.twitter.com/OWLPUTL1QU

— ESPN FC (@ESPNFC) March 12, 2022