Ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε ξανά, όμως νίκησε 4-3 τη Σαχτάρ στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τουλάχιστον τη συμμετοχή στη League Phase του Conference League. Τώρα, επόμενος αντίπαλος είναι η τουρκική Σαμσουνσπόρ, με το πρώτο παιχνίδι να πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη 21 Αυγούστου.

Η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής παρουσίας του Τριφυλλιού μέχρι τον Ιανουάριο, με τα μίνιμουμ έσοδα που συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη, καθώς και η πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Αλ Σαμπάμπ του Ντουμπάι, οριστικοποιούν και τις αποφάσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Οι ιθύνονοντες του Παναθηναϊκού έχουν συμφωνήσει με τον Νταβίντε Καλάμπρια και αναμένουν την άφιξη του Ιταλού αμυντικού στην Αθήνα, για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο πρώην αρχηγός της Μίλαν αναμένεται να έρθει το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, η παρομοιώδης αδυναμία στο σκοράρισμα και τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα τέσσερα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, ώθησαν τους ανθρώπους του club σε συνεννόηση με τον Ρουί Βιτόρια, να δρομολογήσουν δύο μεταγραφές για τον μεσοεπιθετικό χώρο.

Η πρώτη κίνηση αφορά τον διακαή πόθου των «πράσινων» για το φετινό καλοκαίρι, τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός άσος απέδειξε πως έχει το μυαλό του στον Παναθηναϊκό, αφού παρακολούθησε το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και στο τέλος αποθέωσε τον Ντραγκόβσκι για τις αποκρούσεις του στα πέναλτι, αναπαράγοντας το Insta-story του Τριφυλλιού!

Πλέον, τα εγγυημένα έσοδα από την UEFA επιτρέπουν μεγαλύτερη ευχέρεια στις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα προσεγγίσει πάλι τη Μαρσέιγ με βελτιωμένη προσφορά και αισιοδοξεί πως θα τα βρουν. Η μασσαλική ομάδα διαπραγματεύεται πια με διαλλακτικότητα και ένα συνολικό ποσό γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ (εφάπαξ και μπόνους) θα ντύσει τον Ουναΐ στα πράσινα. Μάλιστα, «πηγές» από το Βελοντρόμ ανέφεραν στο «In» πως το θέμα θα προχωρήσει γρήγορα από εδώ και πέρα.

Επιπλέον, το Τριφύλλι έχει προχωρημένες συζητήσεις με τη Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο 24χρονος επιτελικός μέσος αγωνίζεται δανεικός στην Πλατένσε μέχρι τα Χριστούγεννα, στέφθηκε πρωταθλητής μαζί της για το Απερτούρα του 2025, όμως οι «χεϊνέζες» διατηρούν το δικαίωμα να τον πουλήσουν. Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ταμπόρδα γιατί ο Αργεντινός έχει δημιουργικές ικανότητες και αναβαθμίσει την ανάπτυξη του.

➜ Vicente TABORDA salió campeón del Apertura con Platense y está atravesando su mejor momento como profesional. ⚽ vs. San Lorenzo

⚽ vs. Godoy Cruz

⚽ vs. Argentino (Q)

⚽⚽ vs. San Martín (SJ)

⚽ vs. Atlético Tucumán

🅰⚽ vs. River. Su cesión tiene repesca, ahora en junio. pic.twitter.com/bnxdgblqGX — Reserva Boca Juniors (@ReservaBocaJrs) June 8, 2025

Οι «πράσινοι» συζητούν για να φέρουν τον Ταμπόδα στην Ελλάδα με κανονική μεταγραφή και στο Μπουένος Άιρες πιστεύουν πως η συμφωνία είναι κοντά. Αλλωστε, ο παίκτης δεν υπολογίζεται για το «Μπομπονέρα» και φέρεται να έχει εκφραστεί θετικά για τη μετακόμιση του στην Ευρώπη.