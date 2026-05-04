Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το ρέμα του Φονιά
Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά εννέα πυροσβέστες με δύο οχήματα
- Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
- Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Πανικός στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για μια γυναίκα που τραυματίστηκε μετά από πτώση στο ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη.
Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσεγγίζουν το δύσβατο σημείο και να προχωρούν στην ανάσυρση της γυναίκας με ασφάλεια.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά εννέα πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να μεταφέρουν την τραυματισμένη γυναίκα σε προσβάσιμο σημείο.
Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας ύστερα από πτώση της στη δεύτερη βάθρα στο ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 4, 2026
Δείτε εικόνες
- Λαύριο: Συνελήφθησαν 17χρονη και 14χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Παραποιούσαν φωτογραφίες
- Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
- Ληστείες αλά Ιταλικά: Τι συνδέει τα τρία ντέρμπι της ντροπής (vids)
- Markos by Night: Κι αυτό το Σάββατο στην κορυφή της τηλεθέασης
- «Σαν ταβέρνα στο χωριό με μίλκσεϊκ» – Η κουλτούρα των ελληνικών milk bar της Αυστραλίας του ’30
- Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για… Ρώσους
- Θεσσαλονίκη: Ένας 67χρονος άνδρας μπήκε σε τράπεζα με σφυρί και απείλησε υπαλλήλους
- Η μυθολογία περί «συναλλαγής» με τους Ευρωπαίους για τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει όντως ως αφετηρία το βιβλίο των Βαρβιτσιώτη – Δενδρινού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις