Καταγγελία που σοκάρει για Νεϊμάρ: Χαστούκισε τον γιο του Ρομπίνιο!
Όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ τσακώθηκε με τον γιο του Ρομπίνιο στην προπόνηση της Σάντος την Κυριακή (03/05).
Μεγάλη ένταση προκάλεσαν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, τα οποία κάνουν λόγο για σοβαρό επεισόδιο στην προπόνηση της Σάντος, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ και τον γιο του Ρομπίνιο.
Κατά τη διάρκεια της προπόνησης για τους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν απέναντι στην Παλμέιρας το περασμένο Σάββατο, ο διεθνής εξτρέμ ένιωσε ότι ο 18χρονος δεν τον σεβάστηκε, όταν ο νεαρός παίκτης τον πέρασε με ντρίμπλα και αντέδρασε.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Globo, η ένταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης προπόνησης, όταν ο 34χρονος επιθετικός φέρεται να εκνευρίστηκε έπειτα από μία μονομαχία που έχασε από τον 18χρονο μέσο. Μάρτυρας του περιστατικού υποστηρίζει ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής του ζήτησε να ηρεμήσει, με τον Νεϊμάρ να αντιδρά έντονα.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Βραζιλιάνος σταρ φέρεται αρχικά να έβαλε τρικλοποδιά στον συμπαίκτη του και στη συνέχεια να τον χαστούκισε, σε ένα επεισόδιο που προκάλεσε αμηχανία και αναστάτωση στο εσωτερικό της ομάδας. Μέχρι στιγμής, ούτε η Σάντος ούτε η πλευρά του νεαρού παίκτη έχουν τοποθετηθεί επίσημα για το περιστατικό.
Δείτε το δημοσίευμα για τον Νεϊμάρ και τον γιο του Ρομπίνιο
🚨 Neymar clashed with 18-year-old Robinho Jr in training — even tripping him up. 😳
Neymar was reportedly annoyed after being dribbled by the youngster.
He later called the player and messaged the family to apologise, admitting he made a mistake. ❌
Despite their good… pic.twitter.com/yidvEQhx1q
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 4, 2026
Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ το θέμα φαίνεται να έχει ήδη διευθετηθεί, καθώς ο αστέρας της «Σελεσάο» συναντήθηκε αργότερα μέσα στην ημέρα με τον νεαρό ποδοσφαιριστή στο προπονητικό κέντρο της Σάντος για να του ζητήσει συγγνώμη για την αντίδραση του.
