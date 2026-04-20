Οι οπαδοί της Σάντος «έκραξαν» τον Νεϊμάρ
Ο Νεϊμάρ βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της Σάντος μετά την ήττα από τη Φλουμινένσε, απαντώντας με έντονο τρόπο στις επικρίσεις στα social media.
- Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
- «Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»
- Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
- Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα λεωφορείου για 350 μέτρα - Τρομακτικό βίντεο
Σε δύσκολη θέση βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Νεϊμάρ, με την πίεση να αυξάνεται τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ο Βραζιλιάνος σταρ αποδοκιμάστηκε έντονα στο Βίλα Μπελμίρο μετά την ήττα της Σάντος από τη Φλουμινένσε (2-3), με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ.
Κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο, ο Βραζιλιάνος κάλυψε τα αυτιά του, σε μία κίνηση που έγινε viral.
Η απάντηση του Νεϊμάρ
Ο ίδιος δεν άφησε το περιστατικό ασχολίαστο και απάντησε μέσω των social media με έντονο ύφος: «Έφτασε η μέρα που πρέπει να εξηγήσω… ένα ξύσιμο στο αυτί! Πραγματικά, το έχετε παρακάνει. Κανένας άνθρωπος δεν αντέχει κάτι τέτοιο», έγραψε αρχικά.
Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!
Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!
Não tem ser humano que aguente 🤦🏽♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z
— Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026
Η ένταση είχε ήδη ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν μια αποτυχημένη ενέργεια του Νεϊμάρ, με το σκορ στο 2-3 στις καθυστερήσεις του αγώνα, προκάλεσε τις πρώτες αποδοκιμασίες, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη λήξη του ματς.
- Η Άρσεναλ σκέφτεται να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της… ιστορίας της
- Τρίτη φορά που πέφτει θύμα διάρρηξης ο Νικολό Ζανιόλο της Ουντινέζε! «Δεν ήμουν σπίτι! Μακάρι να ήμουν»
- Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
- Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
- Το ρεκόρ της Λίβερπουλ κόντρα στην Έβερτον
- Στέφανος Ντούσκος: Το αστέρι του έλαμψε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας
- Ιβάν Σαββίδης: «Μόνο μέσα από την ενότητα θα οδηγηθεί ο ΠΑΟΚ σε νέες μεγάλες επιτυχίες και κορυφές»
- Οσμάν: «Όταν έχεις το Final Four στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί – Το περιμένουμε κι εμείς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις