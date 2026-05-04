Οι αθλητικές μεταδόσεις (4/5): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ στο βόλεϊ και το κρίσιμο ματς της Μάντσεστερ Σίτι
Σημαντικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (4/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Με ελληνικό ενδιαφέρον είναι το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ για τη Volley League Ανδρών, ενώ κομβικό είναι το Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι, στη μάχη του πρωταθλήματος της Premier League.
09:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦ Νέας Ιωνίας Πρωτάθλημα Α1 χάντμπολ γυναικών
17:00 Novasports Prime Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Λάτσιο Serie Α
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership
21:30 Novasports Start Αλμερία – Μιράντες Β΄Ισπανίας
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Φιορεντίνα Serie A
22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
22:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες LigaPortugal
