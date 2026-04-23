«Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι ο Αζεντίν Ουναΐ»

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποχαιρετά τη Μάντσεστερ Σίτι το προσεχές καλοκαίρι μετά από εννέα χρόνια άκρως επιτυχημένης καριέρας, κατά την οποία σάρωσε τα πάντα, κατακτώντας 18 τίτλους –ανάμεσά τους 6 Premier League και 1 Champions League. Ο 31χρονος Πορτογάλος χαφ που ήταν ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους των επιτυχιών της σπουδαίας ομάδας που έφτιαξε στο γαλάζιο κομμάτι του Μάντσεστερ ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα αφήσει πίσω του ένα τεράστιο αγωνιστικό κενό. Ένα κενό, το οποίο όπως αναφέρει ρεπορτάζ μαροκινού μέσου, ο Καταλανός τεχνικός σκέφτεται πολύ σοβαρά να καλύψει με τον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ!

Παρότι έχασε αρκετά ματς λόγω τραυματισμού που τον ανάγκασε να μείνει εκτός δράσης για ένα δίμηνο περίπου, στα 18 παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος που αγωνίστηκε φέτος με τη φανέλα της Τζιρόνα, ο 26χρονος Μαροκινός μέσος ήταν εξαιρετικός, έχοντας 5 γκολ και 3 ασίστ. Πλέον έχει επιστρέψει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς και βοηθά την ομάδα του να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία.

Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Τζιρόνα είναι μια από τις ομάδες του «City Group», δηλαδή του ποδοσφαιρικού επενδυτικού ομίλου που έχει σαν ναυαρχίδα την Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που σημαίνει πως οι… διαπραγματεύσεις δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο αν όντως ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιλέξει τον Μαροκινό για την ομάδα του. Ο οποίος Ουναΐ δεν είναι φυσικά ο μοναδικός υποψήφιος, με το όνομα του Έντσο Φερνάντες της Τσέλσι να είναι επίσης ένα από αυτά που «παίζουν» για τους «πολίτες».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇦 قرر مانشستر سيتي تفعيل الشرط الجزائي لضم عز الدين أوناحي من جيرونا. 💰 الصفقة قد تكلف حوالي 20 مليون يورو، مع تسهيلات بحكم ارتباط الناديين بنفس المجموعة الاستثمارية. 🎯 أوناحي مرشح ليكون بديلاً لـ برناردو سيلفا في خط الوسط. 🔥 تألقه في الليغا جعله هدفاً لأندية أوروبية… pic.twitter.com/DZbDC3e9t0 — Le360 Sport (@Le360sport) April 23, 2026

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε μία ακόμη στοχευμένη κίνηση, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αζεντίν Ουναΐ από τη Χιρόνα. Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τη διαδικασία να γίνεται πιο ομαλή λόγω της κοινής επενδυτικής «ομπρέλας» των δύο συλλόγων. Ο Μαροκινός χαφ προορίζεται ως μια σημαντική λύση για τη μεσαία γραμμή, ενδεχομένως καλύπτοντας το κενό του Μπερνάρντο Σίλβα, ενώ οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στη La Liga τον έχουν ήδη φέρει στο προσκήνιο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων».

Σημειώνεται ότι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού την περσινή σεζόν, ο Αζεντίν Ουναΐ ήταν εξαιρετικός, καταγράφοντας 5 γκολ και 7 ασίστ σε 37 αγώνες με τους «πράσινους» σε όλες τις διοργανώσεις.