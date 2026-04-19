«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Τα βλέμματα των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων είναι στραμμένα στο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Premier League (19/4, 18:30)

Πρόκειται για ένα ματς «do or die» για τους «κανονιέρηδες», καθώς για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια βρίσκονται κοντά στην κατάκτηση του τίτλου και θέλουν να πάρουν τους πολύτιμους τρεις βαθμούς για να πάρουν απόσταση στην κορυφή από τους «πολίτες», που είναι στη δεύτερη θέση.

Με λίγα λόγια, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι στους έξι βαθμούς. Η Άρσεναλ φιγουράρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League με 70 βαθμούς και η Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί στη δεύτερη με 64.

Αν απόψε το σύνολο του Αρτέτα φύγει με το «διπλό» από το «Έτιχαντ» θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Σε περίπτωση όμως, που η Άρσεναλ ηττηθεί, τότε η Μάντσεστερ Σίτι θα πλησιάσει τους «κανονιέρηδες» σε απόσταση αναπνοής, η διαφορά θα πέσει στους 3, ενώ σημειώνεται ότι η ομάδα του Γκουαρδιόλα έχει και ένα ματς λιγότερο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Η βαθμολογία της Premier League

«Τιτανομαχία» στο «Etihad» και η ευκαιρία για την Άρσεναλ να «κλειδώσει» τον τίτλο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άρσεναλ δεν είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένη αυτή την περίοδο. Τα γκολ για τους «κανονιέρηδες» έρχονται με το σταγονόμετρο, ενώ αρκετά είναι και τα προβλήματα των τραυματισμών.

Από την άλλη, η Μάντσεστερ Σίτι είναι αήττητη στο πρωτάθλημα στο Νησί από τον Ιανουάριο, ενώ προέρχεται από τις εμφατικές νίκες με 3-0 κόντρα στη Τσέλσι και 4-0 απέναντι στη Λίβερπουλ για το FA CUP, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μία ομάδα-«πολυβόλο» στην επίθεση.

Τα πάντα είναι ανοιχτά στη «μάχη» για τη διεκδίκηση του τίτλου και το μόνο βέβαιο είναι ότι η Άρσεναλ «παίζει τα ρέστα» της για τη στέψη απέναντι σε μία ομάδα που έχει κατακτήσει έξι τίτλους Premier League από το 2016.

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

Άρσεναλ – Νιούκαστλ

Άρσεναλ – Φούλαμ

Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

Άρσεναλ – Μπέρνλι

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα

* Έχει και το εξ αναβολής Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ