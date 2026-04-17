Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ

Τριακόσιοι δεκαεννέα αγώνες έχουν γίνει έως τώρα στην πρέμιερ λιγκ και στην επόμενη δεκάδα αυτού του Σαββατοκύριακου ζυγώνει ο πιο σημαντικός από όλους.

Μάντσεστερ Σίτι εναντίον Άρσεναλ, ή με άλλα λόγια η αναμέτρηση για τον τίτλο.

Το «βέλος» της ευθύνης βαραίνει τον Αρτέτα και τους πάικτες της Άρσεναλ και ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν την πίεση στο γήπεδο «Έτιχαντ» του Μάντσεστερ μπορεί να καθορίσει όχι μόνο αυτή τη σεζόν αλλά και τη «λύτρωση» για την αναμονή 22 χρόνων.

Η θέση πως η Άρσεναλ δεν έχει τη στόφα να ανταποκριθεί στις «κακοτοπιές», όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν ισχύει σε υψηλό ποσοστό και έχει επαληθευτεί με οδύνη για τους Λονδρέζους.

Σύμφωνα με το «The Athletic Fc» τη δεδομένη χρονική στιγμή «Ο Αρτέτα και η Άρσεναλ θεωρούν αυτή την πίεση προνόμιο: είναι μέρος του παιχνιδιού».

Το ερώτημα είναι πως θα την μεταφέρουν στον αγωνιστικό χώρο καθώς η πρωτοπόρος εμφανίζει σημάδια κάμψης τον τελευταίο μήνα. Ο 44χρονος τεχνικός δούλεψε στον ψυχολογικό τομέα καθώς όπως εύστοχα επισήμανε και ο μετρ του ποδοσφαίρου Γκάρι Λίνεκερ, η Άρσεναλ «μάχεται» τον ίδιο της τον εαυτό. Το «τέρας» γεννήθηκε μετά το 2004 ωρίμασε, γιγάντωσε και όταν το πρωτάθλημα εισέρχεται στις τελευταίες αγωνιστικές κάνει μια «χαψιά» τους πόθους του ιστορικού συλλόγου.

Πριν αποκλείσει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Τσάμπιονς Λιγκ, ο Αρτέτα προέτρεψε τους παίκτες του να μην δείξουν «καμία φοβία, να έχουν φλόγα». Τι έκανε για την ακρίβεια; Άναψε κυριολεκτικά μια φωτιά στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ για να το δείξει αυτό, με τον κλασικό τρόπο ενός ανθρώπου που στο παρελθόν είχε κρατήσει μια λάμπα για να προβάλει την ενέργεια που ήθελε από τους παίκτες του.

Σκοπός επετεύχθη και τώρα ζητούμενο είναι να ανταποκριθούν με επιτυχία σε μία από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις της καριέρας τους.

Και όπως είναι αναμενόμενο, στην Αγγλία αναρωτιούνται ποια ανορθόδοξη μέθοδο θα αναδείξει ο Ισπανός για να αμβλύνει τον φόρτο πίεσης από τους «κανονιέρηδες».

Η διογκωμένη αμφιβολία για την τελική ευθεία εδράζεται στην ωμή πραγματικότητα των τριών τελευταίων αγωνιστικών περιόδων. Το 2023, το 2024 και το 2025 η Άρσεναλ τερμάτισε δεύτερη στην πρέμιερ λιγκ, μια φορά πίσω από τη Λίβερπουλ και δύο πίσω από τη Σίτι. Ε εάν αυτό επαναληφθεί και εφέτος δεν θα αγγίζει το όριο του μεταφυσικού, θα ισοδυναμεί με αδυναμία διαχείρισης πρωταθλητιομού.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Η Σίτι, από το 2022 έχει χάσει μόνο ένα από τα τελευταία 40 παιχνίδια πρωταθλήματος τον Απρίλιο και τον Μάιο, μάλιστα νίκησε διαδοχικά και στα τελευταία 19 ματς στο γήπεδό της.

Η Άρσεναλ, «ψήνεται» στον πυρετό όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, έχει χάσει στα 11 από τα 39 παιχνίδια τους ίδιους μήνες από το 2022.

Η διαφορά αυτή την Κυριακή είναι ότι η Άρσεναλ χρειάζεται μόνο μια ισοπαλία για να διατηρήσει τον έλεγχο στην πορεία για τον τίτλο. Ισοπαλία ήθελε κατά της Σπορτινγκ, ισοπαλία χρειάζεται και στο Μάντσεστερ. Είναι απλό. Ο υπερ-υπολογιστής της Opta δίνει στον λονδρέζικο σύλλογο 86,1% πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (μειωμένες σε σχέση με το 97,3% την περασμένη εβδομάδα). Ο υπολογιστής ωστόσο αναλύει στατιστικά και εδώ υπεισέρχεται για τα καλά ο ανθρώπινος παράγοντας.

Ο δε Γκουαρδιόλα έδωσε στους παίκτες της Σίτι δύο ημέρες άδεια αυτή την εβδομάδα. Χαλάρωση πριν τη «σύγκρουση» της χρονιάς.