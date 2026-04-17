Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Συναγερμός στο Λονδίνο: Ύποπτο περιστατικό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ερευνά η αστυνομία
Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17 Απριλίου 2026, 16:32

ΚείμενοΓιάννης Κουριδάκος
Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Τριακόσιοι δεκαεννέα αγώνες έχουν γίνει έως τώρα στην πρέμιερ λιγκ και στην επόμενη δεκάδα αυτού του Σαββατοκύριακου ζυγώνει ο πιο σημαντικός από όλους.
Μάντσεστερ Σίτι εναντίον Άρσεναλ, ή με άλλα λόγια η αναμέτρηση για τον τίτλο.

Το «βέλος» της ευθύνης βαραίνει τον Αρτέτα και τους πάικτες της Άρσεναλ και ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν την πίεση στο γήπεδο «Έτιχαντ» του Μάντσεστερ μπορεί να καθορίσει όχι μόνο αυτή τη σεζόν αλλά και τη «λύτρωση» για την αναμονή 22 χρόνων.

Η θέση πως η Άρσεναλ δεν έχει τη στόφα να ανταποκριθεί στις «κακοτοπιές», όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν ισχύει σε υψηλό ποσοστό και έχει επαληθευτεί με οδύνη για τους Λονδρέζους.
Σύμφωνα με το  «The Athletic Fc» τη δεδομένη χρονική στιγμή «Ο Αρτέτα και η Άρσεναλ θεωρούν αυτή την πίεση προνόμιο: είναι μέρος του παιχνιδιού».

Το ερώτημα είναι πως θα την μεταφέρουν στον αγωνιστικό χώρο καθώς η πρωτοπόρος εμφανίζει σημάδια κάμψης τον τελευταίο μήνα. Ο 44χρονος τεχνικός δούλεψε στον ψυχολογικό τομέα καθώς όπως εύστοχα επισήμανε και ο μετρ του ποδοσφαίρου Γκάρι Λίνεκερ, η Άρσεναλ «μάχεται» τον ίδιο της τον εαυτό. Το «τέρας» γεννήθηκε μετά το 2004 ωρίμασε, γιγάντωσε και όταν το πρωτάθλημα εισέρχεται στις τελευταίες αγωνιστικές κάνει μια «χαψιά» τους πόθους του ιστορικού συλλόγου.

Πριν αποκλείσει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Τσάμπιονς Λιγκ, ο Αρτέτα προέτρεψε τους παίκτες του να μην δείξουν «καμία φοβία, να έχουν φλόγα». Τι έκανε για την ακρίβεια; Άναψε κυριολεκτικά μια φωτιά στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ για να το δείξει αυτό, με τον κλασικό τρόπο ενός ανθρώπου που στο παρελθόν είχε κρατήσει μια λάμπα για να προβάλει την ενέργεια που ήθελε από τους παίκτες του.

Σκοπός επετεύχθη και τώρα ζητούμενο είναι να ανταποκριθούν με επιτυχία σε μία από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις της καριέρας τους.
Και όπως είναι αναμενόμενο, στην Αγγλία αναρωτιούνται ποια ανορθόδοξη μέθοδο θα αναδείξει ο Ισπανός για να αμβλύνει τον φόρτο πίεσης από τους «κανονιέρηδες».

Η διογκωμένη αμφιβολία για την τελική ευθεία εδράζεται στην ωμή πραγματικότητα των τριών τελευταίων αγωνιστικών περιόδων. Το 2023, το 2024 και το 2025 η Άρσεναλ τερμάτισε δεύτερη στην πρέμιερ λιγκ, μια φορά πίσω από τη Λίβερπουλ και δύο πίσω από τη Σίτι. Ε εάν αυτό επαναληφθεί και εφέτος δεν θα αγγίζει το όριο του μεταφυσικού, θα ισοδυναμεί με αδυναμία διαχείρισης πρωταθλητιομού.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Η Σίτι, από το 2022 έχει χάσει μόνο ένα από τα τελευταία 40 παιχνίδια πρωταθλήματος τον Απρίλιο και τον Μάιο, μάλιστα νίκησε διαδοχικά και στα τελευταία 19 ματς στο γήπεδό της.

Η Άρσεναλ, «ψήνεται» στον πυρετό όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, έχει χάσει στα 11 από τα 39 παιχνίδια τους ίδιους μήνες από το 2022.

Η διαφορά αυτή την Κυριακή είναι ότι η Άρσεναλ χρειάζεται μόνο μια ισοπαλία για να διατηρήσει τον έλεγχο στην πορεία για τον τίτλο. Ισοπαλία ήθελε κατά της Σπορτινγκ, ισοπαλία χρειάζεται και στο Μάντσεστερ. Είναι απλό. Ο υπερ-υπολογιστής της Opta δίνει στον λονδρέζικο σύλλογο 86,1% πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (μειωμένες σε σχέση με το 97,3% την περασμένη εβδομάδα). Ο υπολογιστής ωστόσο αναλύει στατιστικά και εδώ υπεισέρχεται για τα καλά ο ανθρώπινος παράγοντας.
Ο δε Γκουαρδιόλα έδωσε στους παίκτες της Σίτι δύο ημέρες άδεια αυτή την εβδομάδα. Χαλάρωση πριν τη «σύγκρουση» της χρονιάς.

Ιράν: Ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτά για εμπορικά πλοία

Κόσμος
Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Αθλητική Ροή
Premier League 17.04.26

Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ

Γιάννης Κουριδάκος
Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ο Ρόουζ αναμένεται να είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη και ο παίκτης που επιλέγει ο Γρηγορίου για τον ρόλο του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Η συγκινητική ιστορία του 15χρονου επιθετικού της Ίντερ Φιλίπο Σεραντόνι – Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, στην επιστροφή του στη δράση με τους «νερατζούρι».

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
Conference League 17.04.26

Η γαλλική ομάδα διέλυσε με 4-0 την Μάιντς και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στους «4» και η Κρίσταλ Πάλας, παρά την ήττα στην Ιταλία από την Φιορεντίνα (2-1)

Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα
Europa League 16.04.26

Η Αστον Βίλα «καθάρισε» από το ημίχρονο την Μπολόνια (τελικό σκορ 4-0), ενώ η Μπράγκα ξέσπασε στο β\ μέρος και έκανε την ανατροπή κόντρα (4-2) στη Μπέτις. Ετσι προκρίθηκαν στην 4αδα του Europa League

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Ανυποχώρητος παρά τις πιέσεις 17.04.26

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Κόσμος 17.04.26

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Ελλάδα 17.04.26

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
ΑΑΔΕ 17.04.26

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Με μολύβι 17.04.26

Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 17.04.26

Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Μελόνι συναντώνται στο Παρίσι, ενώ περίπου 30 άλλοι συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινική Αμερική, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Κλιματική αλλαγή 17.04.26

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Πετράλωνα: Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με «βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη
Ελλάδα 17.04.26

Το ταχυδρομικό δέμα με το «βούτυρο» κάνναβης και την ροζ κοκαΐνη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προέρχεται από τις ΗΠΑ

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Καινοτομία 17.04.26

Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς 

Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Στην Ουγγαρία 17.04.26

Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

