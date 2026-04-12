Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ

Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη η Μάντσεστερ Σίτι! Μία μέρα μετά το κάζο της πρωτοπόρου Άρσεναλ απέναντι στην Μπόρνμουθ, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα διέλυσε με 3-0 την Τσέλσι στο «Stamford Bridge» για την 32η αγωνιστική της Premier League και «φώναξε» πως πάει για πρωτάθλημα.

Αυτό γιατί μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από τους «κανονιέρηδες» τους οποίους υποδέχεται σε μία εβδομάδα στο «Etihad» κι ενώ έχει κι ένα παιχνίδι λιγότερο. Με λίγα λόγια, η «μάχη» του τίτλου πήρε… φωτιά για τα καλά και όλα δείχνουν πως οδεύουμε για ένα φινάλε θρίλερ.

Γκεΐ και Πάλμερ είχαν από μία καλή στιγμή στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες ενώ στο 16′ ακυρώθηκε γκολ του Κουκουρέγια για την Τσέλσι. Ο Νέτο νικήθηκε από τον Ντοναρούμα στο 19′ όπως και ο Μπερνάρντο στο 34′ από τον Σάντσεθ.

Στο δεύτερο μέρος η Σίτι μπήκε καλύτερα και αφού έχασε μία ευκαιρία με τον Χάαλαντ, έκανε το 1-0 στο 51′ με κεφαλιά του Ο’Ράιλι από φάουλ του Τσερκί. Ο ίδιος δημιούργησε και το δεύτερο γκολ για να σκοράρει ο Γκεΐ στο 57′ με σουτ και το τελικό 0-3 έγραψε στο 68′ ο Ντοκού με πλασέ μετά από λάθος του Καϊσέδο.

Τσέλσι: Σάντσεθ, Κουκουρέγια, Χάτο, Φοφανά, Γκουστό (89′ Ατσεαμπόνγκ), Καϊσέδο (82′ Εσούγκο), Πάλμερ, Νέτο, Αντρέι Σάντος (68’ Λάβια), Εστεβάο (68’ Γκαρνάτσο), Ζοάο Πέδρο (82′ Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Χουσάνοβ, Γκεΐ, Ο’Ράιλι (64’ Αΐτ Νουρί), Ρόδρι, Σίλβα (81′ Κόβατσιτς), Σεμένιο, Τσερκί (76’ Φόντεν), Ντοκού (76’ Σαβίνιο), Χάαλαντ

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ 2-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)