Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11 Απριλίου 2026, 20:40

Λες κι  έχει βαλθεί να… αυτοκτονήσει η Άρσεναλ. Ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό οι «Κανονιέρηδες» έδειχναν ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο της Premier League, μετά και τη νέα οδυνηρή απώλεια από τη Μπόρνμουθ (ήττα με 2-1 εντός), τα πάντα είναι ανοιχτά, με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει μπει για τα καλά στο… κόλπο.

Έχουμε και λέμε. Πλέον ο ομάδα του Αρτέτα έχει 70 βαθμούς σε 32 παιχνίδια, την ώρα που εκείνη του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει 9 λιγότερους (61), αλλά με δύο ολόκληρα παιχνίδια λιγότερα.

Αρχικά την Κυριακή του Πάσχα (18:30) η Σίτι αντιμετωπίζει με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και αν φύγει νικήτρια θα «κόψει» τη διαφορά κατά τρεις βαθμούς, μειώνοντας στους 6 από την Άρσεναλ. Οπως αναφέρουμε και πιο πάνω οι πρωταθλητές έχει ένα ακόμη παιχνίδι, το εξ αναβολής με Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική, το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμη.

Πέρα από τα παραπάνω πολλά για τον τίτλο της Premier League θα κριθούν από το αποτέλεσμα του μεταξύ τους ντέρμπι , το οποίο θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 19 Απριλίου στο Μάνστεστερ και στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Σίτι.

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, η απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί να χάσει η Άρσεναλ το πρωτάθλημα είναι φυσικά μπορεί!. Πολλά θα κριθούν την Κυριακή 19 Απριλίου στο Μάνστεστερ και στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Σίτι.

Μην ξεχνάμε πως η ομάδα του Λονδίνου θα έχει να διαχειριστεί και το ψυχολογικό βάρος της απώλειας κι άλλων τίτλων μέσα στη σεζόν. Πριν από λίγο καιρό οι «κανονιέρηδες» βρίσκονταν μέσα στο παιχνίδι διεκδίκησης τεσσάρων τίτλων, ωστόσο, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ηττήθηκαν στον τελικό του League Cup από τη Σίτι, αποκλείστηκαν στο Κύπελλο από την Σαουθάμπτον κι έτσι τους… απέμειναν… δύο. Πρωτάθλημα και Champions League.

Στο δεύτερο τουλάχιστον βρίσκεται κοντά στην τετράδα μετά το «διπλό» στην Πορτογαλία επί της Σπόρτινγκ με 1-0, στον πρώτο προημιτελικό, ενώ στη διοργάνωση που φαινόταν ότι θα έκανε περίπατο, στην Premier League, τα αναφέραμε αναλυτικά πιο πάνω.

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι στις εναπομείνασες αγωνιστικές

32η αγωνιστική: Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (12/4)
33η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (19/04 )
34η αγωνιστική: Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22/04)
35η αγωνιστική: Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (04/05)
36η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (09/05)
37η αγωνιστική: Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (17/05)
38η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (24/05 )
*31η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας

Και το πρόγραμμα της Άρσεναλ ως το τέλος

33η αγωνιστική: Mάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (19/04)
34η αγωνιστική: Άρσεναλ-Νιούκαστλ (25/04)
35η αγωνιστική: Άρσεναλ-Φούλαμ (02/05)
36η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (10/05)
37η αγωνιστική: Άρσεναλ-Μπέρνλι (17/05)
38η αγωνιστική: Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (24/05)

Η βαθμολογία της Premier League

Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του '70; – Τα σενάρια τρόμου

«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

Μετά το φινάλε του Champions League…
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ
LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ
Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)
Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»
Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών
Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

