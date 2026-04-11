Σάββατο 11 Απριλίου 2026
Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)
Ποδόσφαιρο 11 Απριλίου 2026, 19:22

Η μάχη για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» εξακολουθεί να μαίνεται στην Premier League, ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της σεζόν. Νίκη για τη Μπρέντφορντ, ισοπαλία στο Μπρέντφορντ.

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Η Μπρέντφορντ κρατούσε μια σπουδαία νίκη στα χέρια της ως το 90+1′, όμως ο Ντιούσμπερι-Χολ ισοφάρισε για την Εβέρτον σε εκείνο το χρονικό σημείο κι έτσι το παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της Premier League ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 2-2.

Με την ισοπαλία αυτή η Μπρέντφορντ έχει πλέον 47 βαθμούς και είναι 7η, ενώ μια θέση παρακάτω είναι η Έβερτον που έχει τους ίδιους βαθμούς. Σε απόσταση «βολής» πλησίασε πλέον η Μπράιτον (έφτασε τους 46β.) των Κωστούλα (έμεινε στον πάγκο) και Τζίμα (τραυματίας), η οποία την ίδια ώρα περνούσε από την έδρα της προτελευταίας Μπέρνλι επικρατώντας με 1-0 και είναι 9η.

Όσον αφορά τη συνάντηση του Μπρέντφορντ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 3′, χάρη σε πέναλτι του Τιάγκο, με τους φιλοξενούμενους να μην αργούν πολύ να ισοφαρίσουν, καθώς στο 26΄’ ο Μπέτο έκανε το 1-1.

Στο 76′ ο Ιγκόρ Τιάγκο με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα σήμερα, έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα του (2-1), όμως αυτό δεν έμελλε να είναι το τελικό σκορ. Κι αυτό καθώς όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, στις καθυστερήσεις ο Ντιούσμπερι-Χολ έγραψε το τελικό 2-2, σοκάροντας τη γηπεδούχο και βάζοντας σε τροχιά Ευρώπης την Εβέρτον.

Στο… κόλπο της Ευρώπης μπήκε και η Μπράιτον με το «διπλό» (2-0) στην έδρα της προτελευταίας και «καταδικασμένης» σε υποβιβασμό, Μπέρνλι. Με τον Βίφερ να χτυπά δυο φορές, στο 43′ και το 89′ πήρε το πολύτιμο τρίποντο και πλέον ελπίζει βάσιμα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 10/04
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0
(42′, 83′ Μαυροπάνος – 66′, 68’Καστεγιάνος)

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ            1-2
(35′ πέν. Γιόκερες – 17′ Κρουπί, 74′ Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον          2-2
(3′ πέν, 76′ Τιάγκο – 26′ Μπέτο, 90’+1 Ντιούσμπερι-Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον             0-2
(43′,89′ Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ            19:30

Κυριακή 12/04
Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09
Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)
Λιντς-Γουλβς (17:00)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)
Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)
Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

Κόσμος
«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11.04.26

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Σύνταξη
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Σύνταξη
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Κρίσιμες εκλογές 11.04.26

Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Ερωτικές επιστολές; 11.04.26

Η Τζένα Ορτέγκα νόμιζε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Μπαράκ Ομπάμα - Αλλά τελικά, ήθελε μόνο τη δουλειά του

Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Ελλάδα 11.04.26

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, o οποίος δήλωσε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μ. Ανατολή.

Σύνταξη
Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Περιβάλλον 11.04.26

Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για το Πάσχα. Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί […]

Σύνταξη
Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου

«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

