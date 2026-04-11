Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)

Η Μπρέντφορντ κρατούσε μια σπουδαία νίκη στα χέρια της ως το 90+1′, όμως ο Ντιούσμπερι-Χολ ισοφάρισε για την Εβέρτον σε εκείνο το χρονικό σημείο κι έτσι το παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της Premier League ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 2-2.

Με την ισοπαλία αυτή η Μπρέντφορντ έχει πλέον 47 βαθμούς και είναι 7η, ενώ μια θέση παρακάτω είναι η Έβερτον που έχει τους ίδιους βαθμούς. Σε απόσταση «βολής» πλησίασε πλέον η Μπράιτον (έφτασε τους 46β.) των Κωστούλα (έμεινε στον πάγκο) και Τζίμα (τραυματίας), η οποία την ίδια ώρα περνούσε από την έδρα της προτελευταίας Μπέρνλι επικρατώντας με 1-0 και είναι 9η.

Όσον αφορά τη συνάντηση του Μπρέντφορντ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 3′, χάρη σε πέναλτι του Τιάγκο, με τους φιλοξενούμενους να μην αργούν πολύ να ισοφαρίσουν, καθώς στο 26΄’ ο Μπέτο έκανε το 1-1.

Στο 76′ ο Ιγκόρ Τιάγκο με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα σήμερα, έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα του (2-1), όμως αυτό δεν έμελλε να είναι το τελικό σκορ. Κι αυτό καθώς όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, στις καθυστερήσεις ο Ντιούσμπερι-Χολ έγραψε το τελικό 2-2, σοκάροντας τη γηπεδούχο και βάζοντας σε τροχιά Ευρώπης την Εβέρτον.

Στο… κόλπο της Ευρώπης μπήκε και η Μπράιτον με το «διπλό» (2-0) στην έδρα της προτελευταίας και «καταδικασμένης» σε υποβιβασμό, Μπέρνλι. Με τον Βίφερ να χτυπά δυο φορές, στο 43′ και το 89′ πήρε το πολύτιμο τρίποντο και πλέον ελπίζει βάσιμα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42′, 83′ Μαυροπάνος – 66′, 68’Καστεγιάνος)

Σάββατο 11/04



Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

(35′ πέν. Γιόκερες – 17′ Κρουπί, 74′ Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

(3′ πέν, 76′ Τιάγκο – 26′ Μπέτο, 90’+1 Ντιούσμπερι-Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

(43′,89′ Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 19:30

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)