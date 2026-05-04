Γιατί στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι δυσαρεστημένοι με τον Εμπαπέ…
Στη Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την επιλογή του Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει διακοπές την στιγμή που οι συμπαίκτες του έχουν το μυαλό τους στους αγώνες.
Η επιλογή του Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει διακοπές την στιγμή που οι υπόλοιποι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζονταν για την αναμέτρηση της ομάδας με την Εσπανιόλ, έχει θεωρηθεί ως προκλητική τόσο από τα ΜΜΕ στην Ισπανία, όσο και εντός των… τειχών της ομάδας.
Ο Γάλλος δεν είναι διαθέσιμος για τα εναπομείναντα παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έχει υποστεί έναν τραυματισμό που αναμένεται να τον κρατήσει έξω την υπόλοιπη σεζόν. Για αυτό τον λόγο επέλεξε να πάει διακοπές στην Ιταλία τις προηγούμενες ημέρες με την Έστερ Εσπόζιτο και επέστρεψε στην Ισπανία λίγα λεπτά πριν τη σέντρα στο χθεσινό ματς της ομάδας με την Εσπανιόλ.
Δείτε την ανάρτηση για τον Εμπαπέ και τη Ρεάλ
✈️🆕 MBAPPÉ YA ESTÁ EN MADRID.
📺 La última hora, esta noche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/xRRHY6aS4P
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 3, 2026
Σημερινά δημοσιεύματα στα ισπανικά ΜΜΕ στέκονται στην επιλογή του Εμπαπέ επισημαίνοντας ότι αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια.
Ανάμεσα στους συμπαίκτες του, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, τη διοίκηση, αλλά και τους οπαδούς της βασίλισσας.
Επισημαίνεται πως είχε δοθεί ολιγοήμερη άδεια στον Γάλλο αλλά όμως δεν κρίνεται καθόλου σωστή η επιλογή του να δημοσιεύει την… επιλογή του για την απουσία του, όπως και το γεγονός πως επέλεξε να φτάσει στη Μαδρίτης λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Εσπανίολ.
- Γιατί στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι δυσαρεστημένοι με τον Εμπαπέ…
