Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.
Τη νίκη με 2-0 πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Εσπανιόλ, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της La Liga. Τα δύο γκολ των νικητών πέτυχε ο Βινίσιους στο 55′ και το 66′.
Με αυτή τη νίκη η «Βασίλισσα» έφτασε τους 77 βαθμούς, είναι στο -11 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (88β.) και πλέον η στέψη των Καταλανών πήρε παράταση την επόμενη αγωνιστική, καθώς αν δεν ηττηθούν από τη Ρεάλ στο «Camp Nou» τότε θα κατακτήσουν και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
Στο 45+3’ ο Λούνιν απέκρουσε το σουτ του Καμπρέρα και στο 54’ ο Βινίσιους έκανε όμορφη ενέργεια και πλάσαρε από κοντά για το 0-1.
Στο 56’ το σουτ του Τεράτς σταμάτησε στα σώματα και στο 66’ ο Βινίσιους με φοβερό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-2.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΕΣΠΑΝΙΟΛ: Ντμίτροβιτς, Ελ Χιλάλι, Καλέρο, Καμπρέρα, Τεράτς (72’ Μίγια), Ρομέρο, Εσπόζιτο (61’ Ρόκα), Ντόλαν (72’ Ζοφρέ), Ρουμπέν Σάντσεθ (61’ Πικέλ), Ούρκο Γκονθάλεθ, Ρομπέρτο Φερνάντεθ (72’ Κίκε Γκαρσία).
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λούνιν, Άρνολντ, Ρίντιγκερ, Χάουσεν, Μεντί (14’ Φραν Γκαρσία), Βαλβέρδε, Τσουαμενί (83′ Παλάσιος), Πιτάρτς (52’ Μασταντουόνο), Μπέλινγκχαμ. Μπραΐμ Ντίαθ (52’ Γκονθάλο), Βινίσιους (83′ Καμαβινγκά).
Το πανόραμα της 34ης αγωνιστικής:
Ζιρόνα – Μαγιόρκα 0-1 (43′ Κόστα)
Βιγιαρεάλ – Λεβάντε 5-1 (38′ Μικαουτάτζε, 51′ Έσπι, 62′ Μολέιρο, 68′ Μικαουτάτζε, 87′ Μπουκανάν, 90′ Πέπε)
Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (74′ Λούκε, 82′ Κούμπο)
Αλαβές – Αθλέτικ 2-4 (8′ Μπλάνκο, 46′ Ναβάρο, 68′ Τενάλια, 74′ Σάνκε, 83′ Γουίλιαμς, 87′ Γουίλιαμς)
Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2 (81′ Λεβαντόφσκι, 86′ Τόρες, 89′ Ραούλ)
Θέλτα – Έλτσε 3-1 (14’Άλβαρες, 30′ Άσπας, 85′ Ιγκλέσιας/ 82′ Σίλβα)
Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο 0-2 (38′ Καμέγιο, 73′ Ντέκα)
Μπέτις – Οβιέδο 3-0 (22′, 58′ Ερνάντες, 45′ Εζαλζουλί)
Εσπανιόλ – Ρεάλ 0-2 (55′, 66′ Βινίσιους)
22:00 Σεβίλλη – Σοσιεδάδ
Η βαθμολογία στη La Liga
Η επόμενη (35η) αγωνιστική:
8/05 22:00 Λεβάντε – Οσασούνα
9/05 15:00 Έλτσε – Αλαβές
9/05 17:15 Σεβίλη – Εσπανιόλ
9/05 19:30 Ατλέτικο – Θέλτα
9/05 22:00 Σοσιεδάδ – Μπέτις
10/05 15:00 Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ
10/05 17:15 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βαλένθια
10/05 19:30 Οβιέδο – Χετάφε
10/05 22:00 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ
11/05 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Ζιρόνα
- Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
