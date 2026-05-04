Markos by Night: Κι αυτό το Σάββατο στην κορυφή της τηλεθέασης

Το Σάββατο 2 Μαϊου, το Markos by Night με την ξεκαρδιστική επιθεώρηση του Μάρκου Σεφερλή «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά», κατέκτησε για μια ακόμα φορά την πρωτιά στην τηλεθέαση
Το «Markos by Night» κατέκτησε μία ακόμα πρωτιά στην prime time με την τηλεοπτική μετάδοση της παράστασης «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά» από το MEGA, που οδήγησε την κούρσα της τηλεθέασης το Σάββατο 2 Μαΐου.
Η ανατρεπτική επιθεώρηση του ασταμάτητου Μάρκου Σεφερλή κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και ήταν πρώτη με ποσοστό 15,1% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού η παράσταση σημείωσε 14,5%.
Ο καυστικός σχολιασμός στα κακώς κείμενα της εποχής και τα ευφάνταστα σκετς κέρδισαν τις εντυπώσεις και επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά τη δυναμική των θεατρικών παραστάσεων, με την κάλυψη να αγγίζει τους 1,6 εκατ. τηλεθεατές.
Αξίζει να σημειωθεί πως σε επιμέρους ηλικιακή κατηγορία κοινού, τα ποσοστά τηλεθέασης εκτοξεύθηκαν έως και το 19,6%.
Το MEGA συνεχίζει να επενδύει στην αυθεντική διασκέδαση, με το «Markos by Night» να αποτελεί μια σταθερή αξία που ενώνει την παρέα μπροστά στην οθόνη.
MARKOS BY NIGHT
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA
