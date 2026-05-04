Ο Χάρισον Φορντ, το Star Wars κι ένα limited edition ουίσκι
Ο σταρ του Χόλιγουντ Χάρισον Φορντ αποφάσισε να μπει στη βιομηχανία του αλκοόλ, παρουσιάζοντας το Glenmorangie Highland - ένα limited edition σκωτσέζικο ουίσκι
Η 4η Μαΐου για τους περισσότερους είναι μια ακόμα μέρα της άνοιξης. Για τους λάτρεις του Star Wars, όμως, είναι η δική τους παγκόσμια ημέρα καθώς τότε γιορτάζεται ο επικός κόσμος που «γέννησε» το μυαλό του Τζορτζ Λούκας. Και ο Χάρισον Φορντ δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη γιορτή – έστω κι αν το έκανε με τον δικό του τρόπο.
Ο σταρ του Χόλιγουντ και αγαπημένος μας Χανς Σόλο από το σύμπαν του Star Wars, επέλεξε την 4η Μαΐου για να παρουσιάσει το Glenmorangie Highland, ένα limited edition ουίσκι που συν-δημιούργησε με το γνωστό σκωτσέζικο αποστακτήριο.
Αν και πολλοί αστέρες της μεγάλης οθόνης έχουν μπει εδώ και χρόνια στη βιομηχανία του αλκοόλ, παρουσιάζοντας τα δικά τους brands, ο Χάρισον Φορντ έως τώρα επέλεγε να κρατήσει αποστάσεις.
Πέρσι έκανε το πρώτο βήμα, συμμετέχοντας στην καμπάνια του αποστακτηρίου Glenmorangie, με τίτλο Once Upon a Time in Scotland, φορώντας κιλτ, μιλώντας με σκωτσέζικη προφορά και πίνοντας ουίσκι μαζί με ντόπιους.
Τώρα, όπως φαίνεται, ήρθε η στιγμή για το μεγάλο βήμα και ένα ουίσκι περιορισμένης έκδοσης που θα φέρει την υπογραφή του. Το τι τον οδήγησε εκεί; Μα φυσικά ο χρόνος που πέρασε στη Σκωτία και στους χώρους του αποστακτηρίου.
Περιγράφοντας πώς δημιούργησε το ουίσκι, Χάρισον ο Φορντ αποκάλυψε: «Λάτρεψα τον χρόνο που πέρασα στο Glenmorangie και έχω τεράστιο σεβασμό για την ομάδα του αποστακτηρίου».
Και συμπλήρωσε: «Είναι αληθινοί τεχνίτες. Η συνεργασία με τον δρ. Μπιλ ήταν μια πραγματική απόλαυση – μια ευκαιρία να μπω στο μυαλό ενός κατασκευαστή που συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη για να δημιουργήσει απίστευτο single malt σκωτσέζικο ουίσκι».
Το περιορισμένης έκδοσης single malt ουίσκι του δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον διευθυντή δημιουργίας ουίσκι του Glenmorangie, δρ. Μπιλ Λάμσντεν. Και σίγουρα δεν υπήρχε καλύτερη μέρα για να παρουσιαστεί από την 4η Μαΐου.
