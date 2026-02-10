Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε

Όταν το 1977 βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες το Star Wars: Episode IV – A New Hope ούτε ο πιο φανατικός θαυμαστής των ταινιών επιστημονικής φαντασίας δεν θα περίμενε αυτό θα συνέβαινε μέσα στα επόμενα χρόνια. Και σίγουρα όχι ο Τζορτζ Λούκας, ο οποίο είχε δηλώσει «απογοητευμένος» από το τελικό αποτέλεσμα της space opera του.

Περίπου μισό αιώνα αργότερα, το Star Wars θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα και εμπορικά κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών, έχοντας μετατρέψει τον δημιουργό του σε δισεκατομμυριούχο. Όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάρει διαφορετική τροπή αν μια συμφωνία που έκανε ο Τζορτζ Λούκας λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε ενεργοποιηθεί.

Ήταν τέλη Μαΐου του 1971, η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή των Καννών μόλις είχε ολοκληρωθεί και ο 27χρονος τότε δημιουργός, που είχε παρουσιάσει την ταινία THX 1138 στο Φεστιβάλ, έψαχνε χρήματα για να πληρώσει το ξενοδοχείο του.

Κάπως έτσι άρχισε να μιλάει με διάφορα στούντιο – ένα από αυτά ήταν η United Artists. «Έχω ένα σχέδιο για μια ταινία τύπου space opera. Ταινία δράσης που θα διαδραματίζεται στο διάστημα» είπε ο νεαρός δημιουργός, με τον Ντέιβιντ Πίκερ να δέχεται να αγοράσει τα δικαιώματα δύο ταινιών που είχε στο μυαλό του ο Λούκας για 10.000 δολάρια: το Star Wars και το American Graffiti.

Λίγους μήνες μετά η United Artists θα ακυρώσει τη συμφωνία, καθώς δεν θεώρησε ικανοποιητικό το σενάριο για το American Graffiti και ο Τζορτζ Λούκας θα αναγκαστεί να ψάξει αλλού για χρηματοδότηση.

Η Universal Pictures θα στηρίξει το project του American Graffiti, με το φιλμ να είναι μια από τις εκπλήξεις του 1973, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Ωστόσο, το Star Wars ήταν το μεγάλο στοίχημα για εκείνον.

«Τι σκατά είναι αυτό;» του είπε ο φίλος του και σκηνοθέτης του Εξορκιστή Ουίλιαμ Φρίντκιν, όταν διάβασε το σενάριο. Τελικά η 20th Century Fox δέχθηκε να χρηματοδοτήσει την ιδέα του Τζορτζ Λούκας, έστω κι αν ο Άλαν Λαντ Τζούνιορ δεν μπορούσε να κατανοήσει την πλοκή της ταινίας.

«Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που διάβασα στο σενάριο, αλλά πιστεύω ότι είσαι ταλαντούχος τύπος και θα ήθελα να κάνεις την ταινία σου» είπε στον νεαρό σκηνοθέτη.

Το σενάριο του Τζορτζ Λούκας αποδείχθηκε… δυσνόητο για πολλούς του χώρου του θεάματος. Ο Αλ Πατσίνο αρνήθηκε τον ρόλο του Χανς Σόλο, καθώς δεν κατάλαβε την υπόθεση, ενώ οι Κάρι Φίσερ, Μαρκ Χάμιλ και Χάρισον Φορντ έκαναν αστεία στον σκηνοθέτη κατά την διάρκεια των γυρισμάτων.

Μέχρι και ο ίδιος ο Λούκας ήταν απαγοητευμένος με τη διαδικασία των γυρισμάτων και το τελικό αποτέλεσμα.

Στις 25 Μαΐου του 1977 το πρώτο Star Wars θα κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες και θα ξεπεράσει τα 770 εκατ. δολάρια στο box office. Ο Τζορτζ Λούκας στα 33 του χρόνια ήταν ο νέος «Μίδας» του Χόλιγουντ.

* Με πληροφορίες από το βιβλίο του Πολ Φίσερ The Last Kings of Hollywood: Coppola, Lucas, Spielberg, and the Battle for the Soul of American Cinema

