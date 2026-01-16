Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Το 2012 ήταν μια περίεργη χρονιά για την Lucasfilm – και μια μαύρη περίοδος για τους φανατικούς θαυμαστές του Star Wars. Αρχικά ο Τζορτζ Λούκας πήρε την απόφαση να βάλει «συνοδηγό» στην εταιρεία του, καθώς εκείνος ήθελε να ασχοληθεί με άλλα projects, προτού έρθει η πώληση στη Disney για κάτι περισσότερο από 4 δισ. δολάρια.

Από τις 30 Οκτωβρίου του 2012 η Κάθλιν Κένεντι έγινε το «μεγάλο αφερντικό» της Lucasfilm και αυτή που θα την οδηγούσε στη νέα της εποχή.

Η Κάθλιν Κένεντι μόνο «φρέσκια και άγνωστη» δεν ήταν στον χώρο της 7ης Τέχνης όταν καθόταν στην καρέκλα της προέδρου. Για χρόνια στενή συνεργάτης του Στίβεν Σπίλμπεργκ – άρα και συνεργάτης του Τζορτζ Λούκας, η πρώτης της κινηματογραφική παραγωγή ήταν το E.T. το 1982, συνιδρύτρια της Amblin Entertainment και μετέπειτα της Kennedy/Marshall Company, αλλά και παραγωγός του Jurassic Park.

Η 72χρονη ήταν ένας άνθρωπος που όχι απλά γνώριζε τη βιομηχανία του θεάματος, αλλά ήξερε και τα μυστικά πίσω από τα επιτυχημένα και εμπορικά franchises. Με λίγα λόγια ήξερε πως να ακολουθεί και να… πιάνει το χρήμα.

Κάτι που φάνηκε και ως πρόεδρος της Lucasfilm – τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Η Κάθλιν Κένεντι κλήθηκε να βάλει τον κόσμο του Star Wars στη νέα του εποχή και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο.

Το The Force Awakens ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια στο box office, το Rogue One θεωρείται ένα από τα καλύτερα «σφήνες»-φιλμ του Star Wars, ενώ οι τηλεοπτικες παραγωγές The Mandalorian και Andor κέρδισαν κοινό και κριτές.

Ωστόσο, την ίδια ώρα η Κάθλιν Κένεντι συνέδεσε το όνομά της με το Solo: A Star Wars Story – το πρώτο φιλμ του franchise που έχασε χρήματα στο box office, με τη sequel τριλογία που δεν ενθουσίασε, με το 5ο Indiana Jones που με το ζόρι έβγαλε τα λεφτά του, με τον καταιγισμό Star Wars προϊόντων μέσω της Disney.

Και το πιο σημαντικό; Έδειχνε να έχει χάσει την επαφή της με το storytelling του Τζορτζ Λούκας και τον πυρήνα των θαυμαστών του σύμπαντος του Star Wars.

Οι ταινίες που έχει βάλει την υπογραφή της η 72χρονη παραγωγός έχουν αποφέρει στα στούντιο 11 δισ. δολάρια – ωστόσο αυτό δεν φάνηκε αρκετό για να μείνει στη καρέκλα της προέδρου στην Lucasfilm.

Όπως έγινε γνωστό, μετά από 14 χρόνια και στο τέλος της χρονιάς, θα παραδώσει τα ηνία της εταιρείας στον Ντέιβ Φιλόνι που αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου και στην Λίνγουεν Μπρέναν που αναλαμβάνει τον ρόλο της συμπροέδρου και γενικής διευθύντριας.

Σύμφωνα με το Variety, η επιλογή του Φιλόνι ήταν αναμενόμενη, όχι όμως και της Μπρέναν που είναι έκπληξη για τον χώρο του θεάματος. Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, «η Disney θεώρησε προς χρειάζεται ένα δίδυμο στην κορυφή της Lucasfilm, που να συνδυάζει το κινηματογραφικό όραμα και την κατανόηση των οικονομικών δεδομένων».

Όσο για την Κάθλιν Κένεντι; Θα ανήκει στο δυναμικό της Lucasfilm, τουλάχιστον έως το 2027, καθώς θα έχει τον ρόλο της παραγωγού στις δύο επερχόμενες ταινίες της εταιρείας – τις The Mandalorian and Grogu και Star Wars: Starfighter.