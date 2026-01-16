magazin
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια ως πρόεδρος της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποφάσισε να παραδώσει την καρέκλα της, με την ελπίδα το Star Wars να βρει ξανά την χαμένη του αίγλη.

Φροίξος Φυντανίδης
Το 2012 ήταν μια περίεργη χρονιά για την Lucasfilm – και μια μαύρη περίοδος για τους φανατικούς θαυμαστές του Star Wars. Αρχικά ο Τζορτζ Λούκας πήρε την απόφαση να βάλει «συνοδηγό» στην εταιρεία του, καθώς εκείνος ήθελε να ασχοληθεί με άλλα projects, προτού έρθει η πώληση στη Disney για κάτι περισσότερο από 4 δισ. δολάρια.

Από τις 30 Οκτωβρίου του 2012 η Κάθλιν Κένεντι έγινε το «μεγάλο αφερντικό» της Lucasfilm και αυτή που θα την οδηγούσε στη νέα της εποχή.

Η Κάθλιν Κένεντι μόνο «φρέσκια και άγνωστη» δεν ήταν στον χώρο της 7ης Τέχνης όταν καθόταν στην καρέκλα της προέδρου. Για χρόνια στενή συνεργάτης του Στίβεν Σπίλμπεργκ – άρα και συνεργάτης του Τζορτζ Λούκας, η πρώτης της κινηματογραφική παραγωγή ήταν το E.T. το 1982, συνιδρύτρια της Amblin Entertainment και μετέπειτα της Kennedy/Marshall Company, αλλά και παραγωγός του Jurassic Park.

Η 72χρονη ήταν ένας άνθρωπος που όχι απλά γνώριζε τη βιομηχανία του θεάματος, αλλά ήξερε και τα μυστικά πίσω από τα επιτυχημένα και εμπορικά franchises. Με λίγα λόγια ήξερε πως να ακολουθεί και να… πιάνει το χρήμα.

Κάτι που φάνηκε και ως πρόεδρος της Lucasfilm – τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Η  Κάθλιν Κένεντι κλήθηκε να βάλει τον κόσμο του Star Wars στη νέα του εποχή και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο.

Το The Force Awakens ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια στο box office, το Rogue One θεωρείται ένα από τα καλύτερα «σφήνες»-φιλμ του Star Wars, ενώ οι τηλεοπτικες παραγωγές The Mandalorian και Andor κέρδισαν κοινό και κριτές.

Ωστόσο, την ίδια ώρα η Κάθλιν Κένεντι συνέδεσε το όνομά της με το Solo: A Star Wars Story – το πρώτο φιλμ του franchise που έχασε χρήματα στο box office, με τη sequel τριλογία που δεν ενθουσίασε, με το 5ο Indiana Jones που με το ζόρι έβγαλε τα λεφτά του, με τον καταιγισμό Star Wars προϊόντων μέσω της Disney.

Και το πιο σημαντικό; Έδειχνε να έχει χάσει την επαφή της με το storytelling του Τζορτζ Λούκας και τον πυρήνα των θαυμαστών του σύμπαντος του Star Wars.

Οι ταινίες που έχει βάλει την υπογραφή της η 72χρονη παραγωγός έχουν αποφέρει στα στούντιο 11 δισ. δολάρια – ωστόσο αυτό δεν φάνηκε αρκετό για να μείνει στη καρέκλα της προέδρου στην Lucasfilm.

Όπως έγινε γνωστό, μετά από 14 χρόνια και στο τέλος της χρονιάς, θα παραδώσει τα ηνία της εταιρείας στον Ντέιβ Φιλόνι που αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου και στην Λίνγουεν Μπρέναν που αναλαμβάνει τον ρόλο της συμπροέδρου και γενικής διευθύντριας.

Σύμφωνα με το Variety, η επιλογή του Φιλόνι ήταν αναμενόμενη, όχι όμως και της Μπρέναν που είναι έκπληξη για τον χώρο του θεάματος.  Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, «η Disney θεώρησε προς χρειάζεται ένα δίδυμο στην κορυφή της Lucasfilm, που να συνδυάζει το κινηματογραφικό όραμα και την κατανόηση των οικονομικών δεδομένων».

Όσο για την Κάθλιν Κένεντι; Θα ανήκει στο δυναμικό της Lucasfilm, τουλάχιστον έως το 2027, καθώς θα έχει τον ρόλο της παραγωγού στις δύο επερχόμενες ταινίες της εταιρείας – τις The Mandalorian and Grogu και Star Wars: Starfighter.

Economy
Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Τράπεζες
Τράπεζες: Η μάχη του 2026 στα στεγαστικά δάνεια με κούρεμα των επιτοκίων

Τράπεζες: Η μάχη του 2026 στα στεγαστικά δάνεια με κούρεμα των επιτοκίων

inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Σύνταξη
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
Στο κυνήγι της επιτυχίας 15.01.26

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική
Υπόσχεση 13.01.26

Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική

Ο Όουεν Κούπερ στεκόταν καταμεσής της σκηνής των Χρυσών Σφαιρών, μπροστά στην ελίτ του Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η εμπειρία «του φαινόταν απλά εξωπραγματική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025]
Πυρά 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025]

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή – Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου
«Τεταμένη κατάσταση» 16.01.26

Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή για το Ιράν - Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να μιλήσει στη συνέχεια με τον ομόλογό του του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν - «Ο πρόεδρος συνεχίζει τις προσπάθειες υπέρ της αποκλιμάκωσης» δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Σύνταξη
Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)

Η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια όλων των εποχών, Αϊτάνα Μπονματί, θα δώσει το «παρών» στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής για το Μουντιάλ 2026 «παίζοντας μπάλα» από το studio, απ' όπου θα σχολιάζει τα παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας.

Σύνταξη
Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της
Κάπου ώπα 16.01.26

Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της

Κατά τη διάρκεια των Astra Awards μια παρέα νεαρών δεν αναγνώρισε την Σάρον Στόουν και την κατηγόρησε ότι τους «έκλεψε» τη θέση στο τραπέζι τους. Όταν ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο της δεν τους λυπήθηκε.

Σύνταξη
Γάζα: Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών – Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ
Τα ονόματα 16.01.26

Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών στη Γάζα - Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ

Ποιους τομείς αναλαμβάνουν οι Παλαιστίνιοι που συμμετέχουν στην επιτροπή που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Η στάση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
Euroleague 16.01.26

Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)

Ο Ντόντα Χολ έχει ντυθεί... Μιλουτίνοφ στα τελευταία παιχνίδια, με τον Αμερικανό να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη στατιστική του απ' όταν ο Ολυμπιακός έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον συμπατριώτη του, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Παίδων «Αγία Σοφία»: Την τελευταία της πνοή άφησε 13χρονη μαθήτρια λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
Τραγωδία 16.01.26

Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας

Η ανήλικη μαθήτρια, η οποία φοιτούσε σε Ειδικό Σχολείο στη Χαλκίδα, έπασχε από σπάνιο σύνδρομο και είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος

Σύνταξη
Ιαπωνία: Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
Στην Ιαπωνία 16.01.26

Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο (βίντεο)

Η φωτιά που προκάλεσε το μπλακ άουτ στο δίκτυο του τρένων του Τόκιο φαίνεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή - Επιβάτες απεγκλωβίστηκαν περπατώντας για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες

Σύνταξη
Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ
Conference League 16.01.26

Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ

Με πρόστιμο ύψους 26.500 τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύνταξη
Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο
Φόρος τιμής 16.01.26

Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα τιμήσουν τα 200 χρόνια της ηρωικής Εξόδου με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια
Ατμόσφαιρα 16.01.26

Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοίνωσε τις μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 στη Λάρισα και υπάρχει πρόβλημα.

Σύνταξη
Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;
Ανοιχτό τραύμα 16.01.26

Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;

Η όποια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της φόρτισης γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη δεν ακυρώνει ότι αυτή συμπύκνωσε όλα όσα είναι προβληματικά με τη νεοφιλελεύθερη «κανονικότητα» στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γροιλανδία: Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία – Ενάντια στα σχέδια Τραμπ
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ομάδα Αμερικανών κοινοβουλευτικών και από τα δύο κόμματα στη Δανία - Ενάντια στα σχέδια Τραμπ για Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των μεγάλων αποθεμάτων της σε ορυκτά

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα
Βίντεο ντοκουμέντο 16.01.26

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη

Η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη - Για την κατανάλωση αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων τής επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα

Σύνταξη
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
Αγρότες 16.01.26

«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)
Australian Open 16.01.26

Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)

Στα 44 του, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Ρότζερ Φέντερερ, έπαιξε ξανά μπροστά στο κοινό της Αυστραλίας και υπενθύμισε σε όλους ότι όσο κι αν τα χρόνια περνούν, η κλάση παραμένει αιώνια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

