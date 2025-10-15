magazin
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής

Λουκάς Καρνής
Από τα Star Wars, τον E.T., τον Iντιάνα Τζόουνς και το Blade Runner στους Black Sabbath και τους Bee Gees, o Ντρου Στρούζαν, ο θρυλικός εικονογράφος του Χόλιγουντ, ήξερε πώς να μαγνητίσει το κοινό και να κάνει τα poster κομμάτι της συλλογικής νοσταλγίας μας.

Μία από τις πιο εμβληματικές πινελιές στην ιστορία του Χόλιγουντ ο Ντρου Στρούζαν, ο καλλιτέχνης που μετέτρεψε τις κινηματογραφικές αφίσες σε έργα τέχνης και σύμβολα μίας ολόκληρης εποχής, από τον Πόλεμο των Άστρων (Star Wars) μέχρι τον Ιντιάνα Τζόουνς (Indiana Jones), απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, νικημένος από τις επιπλοκές της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Η αναγγελία του θανάτου του στις 13 Οκτωβρίου, σκόρπισε θλίψη στην παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα. Ο θάνατος του Στρούζαν επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από τον μάνατζέρ του, Γκρεγκ.

«Με βαριά καρδιά πρέπει να σας πω ότι ο Ντρου Στρούζαν έφυγε από αυτόν τον κόσμο… Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλοι πόσες φορές μου εξέφρασε τη χαρά που ένιωθε γνωρίζοντας πόσο εκτιμούσατε την τέχνη του» έγραψε με την οικογένεια του να αποκαλύπτει τα αίτια θανάτου του. Ο Ντρου Στρούζαν έδινε μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drew Struzan (@drewstruzanart)

«Ο Ντρου ήταν μια δύναμη της φύσης. Σαν ανεμοστρόβιλος, δεν μπορούσε να σταματήσει ούτε να δαμαστεί ούτε να χειραγωγηθεί. Η δύναμή του δεν έφθινε ποτέ. Αυτή η ασθένεια, αυτή η συγκεκριμένη ασθένεια, του στέρησε τον αέρα. Δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει δυνατά. Σεβόμασταν αυτή την επιμονή, την ικανότητά του να κρατάει τη φωτιά μέσα του που συνέχιζε να μαίνεται» διαβάζει η ανακοίνωση των οικείων του.

«Καθημερινά φρόντιζε τη φλόγα εξετάζοντας τους πίνακες εκείνων που θαύμαζε εδώ και καιρό. Βαν Γκογκ. Γκωγκέν. Σεζάν. Οι ιμπρεσιονιστές που αγωνίστηκαν επιμελώς ενάντια στο status quo. Ήταν τιμή μας να φροντίζουμε αυτή τη λάμψη. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να αναλογιστείτε τι σας έφερε. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη αγάπη και ομορφιά» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η κληρονομιά του Στρούζαν είναι τεράστια και άμεσα αναγνωρίσιμη. Ο Στρούζαν ήταν ο αριστοτέχνης που δημιούργησε με πινέλο και αερογράφο τις αφίσες για όλα τα φιλμ του Ιντιάνα Τζόουνς, καθώς και για τις έξι αρχικές ταινίες της σειράς Ο Πόλεμος των Άστρων (Star Wars), έργα που συνδύαζαν τον φωτορεαλισμό με μία ονειρική, έντονη χρήση του φωτός και της σκιάς.

Το μοναδικό του στιλ είχε τη μαγική ικανότητα να συμπυκνώνει την ουσία ολόκληρης της ταινίας σε μία μόνο, δυναμική σύνθεση και η δημιουργική σχολή του καθιερώθηκε ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολόκληρης γενιάς.

Το πλούσιο έργο του Στρούζαν είναι εντυπωσιακά οικείο, σχεδόν σε όλους.

Ο Στρούζαν ήταν το πινέλο πίσω από τα poster των Επιστροφή στο Μέλλον (Back to the Future), Τα Γκούνις (The Goonies), Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ (The Shawshank Redemption), Ε.Τ. ο Εξωγήινος (E.T.: The Extra Terrestrial), Blade Runner (Blade Runner), Μεγάλος Μπελάς στην Μικρή Κίνα (Big Trouble in Little China), Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα (Coming to America), Ράμπο: Το Πρώτο Αίμα (First Blood), Hellboy (Hellboy), Η Απειλή (The Thing), καθώς και την αμερικανική αφίσα για τον Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (Harry Potter and the Philosopher’s Stone).

YouTube thumbnail

Γεννημένος το 1947 στο Όρεγκον ο Στρούχαν σπούδασε εικονογράφηση στο ArtCenter College of Design στην Πασαντίνα, διαμορφώνοντας το μοναδικό του ύφος.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον κόσμο της μουσικής, δημιουργώντας εξώφυλλα δίσκων για διάσημα συγκροτήματα όπως οι Bee Gees και οι Earth, Wind & Fire, πριν το Χόλιγουντ τον υποδεχτεί για να τον κάνει επίτιμο μέλος του.

Η καριέρα του στον κινηματογράφο απογειώθηκε το 1978, όταν ο καλλιτέχνης Τσαρλς Γουάιτ ΙΙΙ τον προσέλαβε για να συνεργαστούν στη δημιουργία μιας νέας αφίσας για την επανέκδοση του Ο Πόλεμος των Άστρων, σηματοδοτώντας την αρχή μιας θρυλικής σχέσης με τον Τζορτζ Λούκας. Α

φού εργάστηκε στον Πόλεμο των Άστρων, ο Στρούζαν εικονογράφησε αφίσες για τις ταινίες Blade Runner, Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία (Indiana Jones and the Last Crusade), Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα, Τα Γκούνις και Οι Μάπετ: Η Ταινία (The Muppet Movie).

Μετά την ολοκλήρωση των έργων του για το Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull), ο Στρούζαν ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή του τον Σεπτέμβριο του 2008.

Η αγάπη του για την τέχνη όμως τον έφερε πίσω κατά καιρούς. Το 2012 συνεργάστηκε με τη Mondo για ένα εξώφυλλο του The Dark Tower του Στίβεν Κινγκ, ενώ το 2015 σχεδίασε την αφίσα για το ντοκιμαντέρ Batkid Begins: The Wish Heard Around The World και το Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει (Star Wars: The Force Awakens).

Η τελευταία του επιστροφή έγινε τον Ιανουάριο του 2019, οπότε δημιούργησε τρεις ξεχωριστές αφίσες για την τριλογία ταινιών Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας (How to Train Your Dragon).

Εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας απέτισαν φόρο τιμής στον Ντρου Στρούζαν. Σε δήλωσή του στο THR, ο διάσημος σκηνοθέτης και συνεργάτης του Στίβεν Σπίλμπεργκ τόνισε: «Ο Ντρου δημιούργησε τέχνη. Οι αφίσες του μετέτρεψαν πολλές από τις ταινίες μας σε προορισμούς… και η ανάμνηση αυτών των ταινιών και της ηλικίας που ήμασταν όταν τις βλέπαμε έρχεται πάντα στο μυαλό μας απλώς κοιτάζοντας τις εμβληματικές φωτορεαλιστικές εικόνες του. Επινόησε το δικό του στυλ, κανείς δεν ζωγράφιζε όπως ο Ντρου».

Ο δημιουργός του Star Wars, Τζορτζ Λούκας σε δήλωση στον ιστότοπο του Star Wars αναφέρει: «Ο Ντρου ήταν ένας καλλιτέχνης ύψιστης κλάσης. Οι εικονογραφήσεις του αποτύπωναν πλήρως τον ενθουσιασμό, τον τόνο και το πνεύμα κάθε ταινίας μου που αντιπροσώπευε το έργο τέχνης του. Η δημιουργικότητά του, μέσα από μια μόνο εικονογραφημένη εικόνα, άνοιξε έναν κόσμο γεμάτο ζωή με έντονα χρώματα… ακόμη και με μια ματιά. Ήμουν τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του ξανά και ξανά».

Ο πρόεδρος της DC και καλλιτέχνης του Batman, Τζι Λι τόνισε σύμφωνα με το THR: «Ένας γίγαντας ανάμεσα σε γίγαντες. Το έργο του αποτύπωσε την ανθρωπιά, τη δύναμη και το συναίσθημα των θεμάτων του με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί από τότε. Σ’ ευχαριστώ που ζωντανεύεις όλες τις συναρπαστικές στιγμές της παιδικής μου ηλικίας και όχι μόνο».

Ο πρόεδρος της DC και καλλιτέχνης του Batman, Τζι Λι, τον αποκάλεσε «έναν γίγαντα ανάμεσα σε γίγαντες», προσθέτοντας πως το έργο του «αποτύπωσε την ανθρωπιά, τη δύναμη και το συναίσθημα των θεμάτων του με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί από τότε».

Η απώλεια του, σε καιρούς που η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας έχει αντικαταστήσει τη χειροποίητη δημιουργία, είναι ακόμη πιο επώδυνη.

Οι αφίσες του Ντρου Στρούζαν λειτουργούν ως ένα νοσταλγικό παράθυρο σε έναν κόσμο όπου η μαγεία του σινεμά μεταφερόταν στην καρδιά του κοινού μέσα από την αδιαπραγμάτευτη δεξιοτεχνία ενός και μόνο καλλιτέχνη καθώς αυτός ο τύπος είχε τη δύναμη και το ταλέντο να συνοψίσε χαρακτήρες, δράμα, συναίσθημα και όνειρο σε μία μόνο εικόνα, σε ένα poster που θα έλαμπε σε τοίχους εφηβικών δωματίων κρατώντας τους προβολείς για πάντα αναμένους ως φεγγαρόφως.

