Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων
04 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:00

Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 2,85 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο στη δημοπρασία που βγάζει στο σφυρί την ιστορία της έβδομης τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νταρθ Βέιντερ και το φωτόσπαθο του από το επικό franchise επιστημονικής φαντασίας Star Wars είναι ένα μόνο από τα εμβληματικά κινηματογραφικά αντικείμενα που βγαίνουν στο σφυρί σε δημοπρασία-ορόσημο στο Λος Άντζελες.

Το αντικείμενο που ξεχωρίζει στην τριήμερη διαδικτυακή δημοπρασία που διοργανώνει η εταιρεία Propstore, είναι το όπλο του σκοτεινού  Βέιντερ από τις δύο τελευταίες ταινίες της αυθεντικής τριλογίας του Star Wars.

Το φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο σκοτεινός άρχοντας των Σιθ στις ταινίες Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται (1980) και Η Επιστροφή των Τζεντάι (1983) έχει εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 2,85 εκατομμύρια ευρώ και παρά τις γρατζουνιές και τις ατέλειες που φέρει, η εταιρεία επισημαίνει ότι αυτές ακριβώς οι φθορές «ενισχύουν την αυθεντικότητα και την αξία του».

Σύμφωνα με την Propstore, το συγκεκριμένο φωτόσπαθο πιστεύεται ότι είναι «το μοναδικό αυθεντικό φωτόσπαθο που χρησιμοποιήθηκε σε γύρισμα και βγαίνει σε δημόσια δημοπρασία» και «ένα από τα σπανιότερα και πιο περιζήτητα αντικείμενα από το Star Wars που υπάρχουν εκεί έξω».

YouTube thumbnail

Αντικείμενα blockbuster

Πέρα από το φωτόσπαθο του Βέιντερ, πάνω από 1.000 αντικείμενα από μια ευρεία γκάμα ταινιών δράσης, περιπέτειας και επιστημονικής φαντασίας βγαίνουν στο σφυρί.

Ανάμεσά τους, συναντάμε το δερμάτινο μαστίγιο που χρησιμοποίησε ο ηθοποιός Χάρισον Φορντ στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία» (1989), με εκτιμώμενη αξία 475.000 ευρώ, καθώς και το neuralyzer, τη συσκευή που χρησιμοποιούσαν οι Γουίλ Σμιθ και Τόμι Λι Τζόουνς για να σβήνουν τη μνήμη των ανθρώπων στην ταινία Men in Black (1997), με εκτιμώμενη αξία 142.500 ευρώ.

Για τους λάτρεις του κινηματογράφου που δεν ενδιαφέρονται μόνο για φορητά αντικείμενα, η εφαρμοστή ολόσωμη φόρμα της Τζέιν Φόντα από την ταινία Μπαρμπαρέλα (1968) εκτιμάται στα 9.500 ευρώ, όπως και μια καφέ δερμάτινη πανοπλία της Μαύρης Φρουράς της Μαύρης Βασίλισσας από την ίδια ταινία.

Επίσης, η στολή του Μπάτμαν, την οποία φόρεσε ο Μάικλ Κίτον στην ταινία του 1989, εκτιμάται στα 475.000 ευρώ.

Διατηρώντας την ιστορία

Η Propstore, στην μπροσούρα της δημοπρασίας, αναφέρει ότι «το να συλλέγεις είναι μία πολύ προσωπική υπόθεση  καθώς όλοι οι συλλέκτες έχουν διαφορετικά γούστα, αλλά ενώνονται μέσα από ένα κοινό πάθος για το υλικό και τη διατήρησή του».

Η εταιρεία τονίζει πως «καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της βιομηχανίας του θεάματος, αυτά τα αντικείμενα θεωρούνταν απλά εργαλεία παραγωγής και συνήθως απορρίπτονταν. Ιδιωτικοί συλλέκτες παρενέβησαν και ανέλαβαν τη διατήρησή τους».

Πολλά από τα αντικείμενα που πωλούνται προέρχονται από το είδος της επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν διαστημικές στολές, όπλα λέιζερ, και πανοπλίες από ταινίες όπως τα Άλιεν, Αρμαγεδδών και Επιστροφή στο Μέλλον.

Bonus o ναυαγός

Επιπλέον οι πλειοδότες μπορούν να αποκτήσουν το σήμα του Τζακ Μπάουερ που υποδύθηκε ο Κίφερ Σάδερλαντ στην τηλεοπτική σειρά 24, ή να φανταστούν τη ζωή του Τομ Χανκς σε ένα έρημο νησί, αγοράζοντας τη ματωμένη μπάλα του βόλεϊ, τον Γουίλσον, από την ταινία Ναυαγός του 2000. Η αξία του, που εκτιμάται στα 38.000 ευρώ, ήδη διπλασιάστηκε τις πρώτες ώρες της δημοπρασίας.

Η δημοπρασία της Propstore θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες πωλήσεις κινηματογραφικών αντικειμένων στην ιστορία της βιομηχανίας.

