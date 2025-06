Θα δούμε τελικά το Ronnie Rocket; – 4,25 εκατ. δολάρια έπιασαν σε δημοπρασία τα υπάρχοντα του Ντέιβιντ Λιντς

Τα προσωπικά αντικείμενα του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο, έπιασαν περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες, με την υψηλότερη προσφορά των 195.000 δολαρίων να αφορά τα σενάρια για το μη υλοποιημένο κινηματογραφικό του σχέδιο Ronnie Rocket, σύμφωνα με τον Guardian.

Η δημοπρασία της Τετάρτης 18 Ιουνίου με σχεδόν 450 αντικείμενα περιελάμβανε σκηνικά από τις ταινίες του Ντέιβιντ Λιντς, προσωπικά αντικείμενα όπως βιντεοκάμερες και μουσικό εξοπλισμό, την καρέκλα του σκηνοθέτη, δύο κεφάλια ελαφιού ταριχευμένα, την κόπια 35mm της πρώτης του ταινίας Eraserhead – και την αγαπημένη του οικιακή μηχανή εσπρέσο La Marzocco GS/3, η οποία έπιασε 45.500 δολάρια.

Mulholland Drive και Twin Peaks

Στα μεγάλα αντικείμενα περιλαμβάνονταν τα σενάρια από την παραγωγή του Mulholland Drive, τα οποία πωλήθηκαν για 104.000 δολάρια, και για το πιλοτικό επεισόδιο του Twin Peaks, το οποίο πωλήθηκε για 91.000 δολάρια. Η καρέκλα του σκηνοθέτη, που φέρει το όνομά του, έπιασε 70.000 δολάρια.

Η κιθάρα του σκηνοθέτη που κατασκευάστηκε κατά παραγγελία με πέντε λαβές πωλήθηκε για 39.000 δολάρια, ενώ η κόκκινη κουρτίνα και το ασπρόμαυρο χαλί από το Twin Peaks έπιασαν 32.500 δολάρια.

Το συνολικό ποσό, το οποίο πηγαίνει στην περιουσία του, ανήλθε σε περίπου 4,25 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του οίκου δημοπρασιών.

Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of The Strange Forces of Existence

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η μεγαλύτερη μεμονωμένη πώληση ήταν μια ομάδα 11 σεναρίων για το Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of The Strange Forces of Existence. Ο σκηνοθέτης άρχισε να δουλεύει πάνω στο σενάριο μετά την επιτυχία του ντεμπούτου του Eraserhead το 1977, αλλά το έβαλε στο ράφι όταν δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.

Με την πάροδο των ετών, καθώς τα προσχέδια του Ronnie Rocket κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, το έργο απέκτησε cult status – προς απογοήτευση του Λιντς, ο οποίος προτιμούσε να κρατήσει το έργο του ερμητικά κρυφό μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Αλλά στοιχεία της ιστορίας, η οποία, σύμφωνα με τον Λιντς, αφορούσε «έναν ψηλό άντρα 1,80 μ. με κόκκινα μαλλιά και σωματικά προβλήματα και περίπου 60 κύκλους εναλλασσόμενου ρεύματος», καθώς και έναν ντετέκτιβ που προσπαθεί να εισέλθει σε μια μυστηριώδη εναλλακτική διάσταση, εμφανίστηκαν σε πολλά από τα επόμενα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά του έργα.

Δεν είναι γνωστό ποιος αγόρασε τα σενάρια, αναφέρει ο Guardian, ή αν ο Ronnie Rocket θα μπορούσε τελικά να προβλήθεί στην μεγάλη οθόνη.

*Πηγή: Τhe Guardian