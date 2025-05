Mέριλιν, μυστικισμός, τασάκια και τα πάντα: Το ιδιοφυές σύμπαν του Ντέιβιντ Λιντς στο σφυρί

Μικρά και μεγάλα αντικείμενα που κουβαλούν την αύρα του Ντέιβιντ Λιντς, του εκλιπόντος σκηνοθέτη που σημάδεψε την κινηματογραφική ιστορία με την ιδιόμορφη και βαθιά επιδραστική του ματιά, αναζητούν τον επόμενο ιδιοκτήτη τους.

Η δημοπρασία που έχει ήδη ξεκινήσει, διοργανώνεται από τους ειδικούς σε αναμνηστικά Julien’s με έδρα το Λος Άντζελες, σε συνεργασία με την Turner Classic Movies.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για φαν και συλλέκτες να αποκτήσουν ένα κομμάτι από τον κόσμο ενός δημιουργού που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο, αφήνοντας πίσω του ένα έργο γεμάτο σουρεαλισμό, όνειρα και εφιάλτες. Η εντυπωσιακή ποικιλία των αντικειμένων (βιβλία, φωτογραφικές μηχανές, μικρόφωνα, έπιπλα, εργαλεία κα.) αντανακλά πλήρως το άκρως προσωπικό στυλ του Λιντς, καθιστώντας κάθε εύρημα έναν καθρέφτη της διανοητικής του ιδιοσυγκρασίας.

Ανάμεσα στα προς πώληση είδη περιλαμβάνονται έπιπλα σπιτιού, κάμερες και εξοπλισμός ηχογράφησης, αλλά και αληθινά κειμήλια από την κινηματογραφική του καριέρα. Όλα αυτά τα αντικείμενα μοιάζουν να «ενσωματώνουν» κάτι από τον σπουδαίο Λιντς, μεταφέροντας τον αέρα του ανατρεπτικού του πνεύματος.

Κομμάτια μύθων

Για τους λάτρεις του Twin Peaks, της πρωτοποριακής τηλεοπτικής σειράς του Λιντς, η δημοπρασία κρύβει κομμάτια που θα τους ενθουσιάσει.

Καφετιέρες, μια κεραμική κούπα της Log Lady με ψεύτικη λαβή σε σχήμα κορμού, ακόμη και γουόκι-τόκι που φέρουν τα ονόματα του Λιντς και του συν-δημιουργού του Twin Peaks, Μαρκ Φροστ, είναι μερικά μόνο από τα σπάνια εκθέματα.

Επίσης, ένα ζευγάρι ταριχευμένα κεφάλια ελαφιών, καθώς και ένα σετ από κόκκινη κουρτίνα και πασπαρτού χαλί, φέρνουν ζωντανά τη μνήμη της διάσημης ονειρικής ακολουθίας του Κόκκινου Δωματίου, προσκαλώντας τους φαν να βυθιστούν ξανά σε αυτό το εμβληματικό σκηνικό, όπου «οι κουκουβάγιες δεν είναι αυτό που φαίνονται».

Η δημοπρασία επεκτείνεται και σε αντικείμενα από τις κινηματογραφικές δημιουργίες του Λιντς.

Περιλαμβάνονται μενού-πρόπ από το εστιατόριο Winkie’s («There’s always hot coffee!!») που εμφανίστηκαν σε μια καθοριστική σκηνή του Mulholland Drive (2001), σπιρτόκουτα από την ταινία Inland Empire (2006), η προσωπική κόπια 35mm του Λιντς του Eraserhead (μαζί με το προαναφερθέν σετ από δέκα κασέτες VHS της ταινίας), καθώς και ένα vintage μικρόφωνο και ένα τηλέφωνο από βακελίτη, εγκατεστημένα στο γραφείο του Λιντς κατά την παραγωγή της διαστημικής φαντασίας Dune (1984).

«Κάθε αντικείμενο αφηγείται τη δική του μικρή ιστορία, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην κατανόηση του έργου του σκηνοθέτη», σχολιάζει ο οίκος δημοπρασιών, υπογραμμίζοντας την ενδελεχή επιμέλεια της συλλογής που αναδεικνύει την αόρατη αύρα του δημιουργού.

Ανεκπλήτωρα project, κρυμμένα μυστικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ερευνητές και ακαδημαϊκούς του κινηματογράφου παρουσιάζουν σενάρια και υλικά παραγωγής από δύο από τα πιο γνωστά ημιτελή project του Λιντς: το Ronnie Rocket και το The Dream of the Bovine.

Το Ronnie Rocket, μια σουρεαλιστική νουάρ ιστορία, σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως συνέχεια του Eraserhead, όμως παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφερε να υλοποιηθεί. Ήταν, όπως θα έλεγε ο ίδιος ο Λιντς, ένα από τα «μεγάλα ψάρια» που οραματίστηκε, αλλά δεν κατάφερε να πιάσει πλήρως στο δίχτυ του κινηματογράφου.

Το The Dream of the Bovine, ένα project που έγραψε ο Λιντς στα μέσα της δεκαετίας του ’90 με τον συν-σεναριογράφο του Twin Peaks: Fire Walk With Me, Ρόμπερτ Ένγκελς, αφορούσε «τρεις τύπους που ήταν κάποτε αγελάδες», και ο Λιντς ήλπιζε να πρωταγωνιστήσουν οι Χάρι Ντιν Στάντον και Μάρλον Μπράντο.

Ο τελευταίος φέρεται να είπε στον Λιντς ότι όλα όσα είχαν γράψει ήταν «πομπώδεις μαλακίες». Ωστόσο, όλα αυτά τα υλικά αποτελούν έναν δίαυλο, ένα μονοπάτι στις δημιουργικές διεργασίες και τις ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες του οραματιστή και πειραματικού Λιντς. Ένα παράθυρο στον ανήσυχο νου ενός καλλιτέχνη που πάντα αναζητούσε «την ιδέα που λάμπει, την ιδέα που έχει τη σπίθα».

Μουσική και πνευματικότητα

Η δημοπρασία φέρνει στο φως και τα ενδιαφέροντα του Λιντς πέρα από τον κινηματογράφο, αποκαλύπτοντας το πολυδιάστατο ταλέντο του.

Ανάμεσα στα 400 αντικείμενα είναι αρκετές ηλεκτρικές κιθάρες –συμπεριλαμβανομένης μιας θεαματικής ειδικής κατασκευής κονσόλας-κιθάρας με πέντε μπράτσα, που κατασκευάστηκε από τον Ντάνι Φέρινγκτον σύμφωνα με το προσωπικό σχέδιο του Λιντς.

Ο Λιντς ήταν ένας αφοσιωμένος μουσικός, έχοντας κυκλοφορήσει δύο studio albums, το Crazy Clown Time το 2011 και το The Big Dream το 2013, ενώ είχε συνεργαστεί και σε ηχογραφήσεις με τους Άντζελο Μπανταλαμέντι, Ντιν Χέρλι και Λι «Σκρατς» Πέρι. Αυτά τα αντικείμενα αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή, αλλά εξίσου σημαντική πτυχή της καλλιτεχνικής του φύσης, όπου ο ήχος συμπλήρωνε την εικόνα.

Η πώληση μαρτυρά επίσης ότι ο Λιντς ήταν ένας διακεκριμένος σχεδιαστής επίπλων, με σημαντικό αριθμό διαθέσιμων σε κάθε πλειοδότη ηλεκτρικών εργαλείων όπως λειαντήρες, δράπανα και πριόνια πάγκου.

Η αισθητική και οι προτιμήσεις του είναι εμφανείς, με πολλά κομμάτια επώνυμων επίπλων από τους Eames, Knoll και άλλους, καθώς και δικές του δημιουργίες να επιβεβαιώνουν ότι για τον Λιντς όλα ήταν (και) αισθητική.

Ένας ένθερμος οπαδός του υπερβατικού διαλογισμού, τον οποίο ανακάλυψε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Λιντς είχε σχεδιάσει ένα θυμιατήρι το 1974, καθώς και ένα χρυσοχάλκινο αγαλματίδιο του Βούδα, δύο αντικείμενα που επίσης είναι στο σφυρί, προσφέροντας μια ματιά στις πνευματικές του αναζητήσεις και την εσωτερική του γαλήνη.

Το τέλος και ένα μακάβριο κλείσιμο του ματιού

Το 2024, ο Λιντς αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με εμφύσημα ως αποτέλεσμα του καπνίσματος.

Σε μια μακάβρια πινελιά, η δημοπρασία προσφέρει μια επιλογή από τασάκια και αναπτήρες, κάποια από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν πιθανώς από τον Λιντς τουλάχιστον μία φορά, κλείνοντας έναν κύκλο με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Αυτή η λεπτομέρεια, αν και ανατριχιαστική, προσθέτει στην αύρα της αυθεντικότητας.

Η δημοπρασία ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσει κανείς ένα κομμάτι από τον ιδιόμορφο και συναρπαστικό κόσμο ενός από τους μεγαλύτερους δημιουργούς των καιρών μας.

Ο Λιντς ήδη λείπει αλλά, όπως είχε αναφέρει η NASA στο δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα, «θα σε βλέπουμε στα όνειρά μας» – μια ατάκα που αντηχεί από το Twin Peaks και συμπυκνώνει τη λιντσική κληρονομιά, η οποία θα συνεχίσει να στοιχειώνει και να εμπνέει.