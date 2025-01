Ο Ντέιβιντ Λιντς, ο εμβληματικός σκηνοθέτης, συγγραφέας και ζωγράφος που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες «Μπλε Βελούδο», «Ο άνθρωπος ελέφαντας» και «Μαλχόλαντ Ντράιβ» πέθανε σήμερα (16/1) σε ηλικία 78 ετών.

Τον περασμένο Αύγουστο, η αποκάλυψη του Ντέιβιντ Λιντς ότι ήταν πολύ άρρωστος για να σκηνοθετεί ταινίες διά ζώσης και ότι πλέον θα εργαζόταν μόνον εξ αποστάσεως είχε προκαλέσει αναστάτωση στον κινηματογραφικό κόσμο.

Τότε, ο σπουδαίος Αμερικανός δημιουργός είχε δηλώσει πως δεν προτίθετο ν’ αποσυρθεί ποτέ, ως το τέλος, όπερ και εγένετο. Συγκεκριμένα, μετά από μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό Sight and Sound, κατά την οποία αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, τα δημοσιεύματα ήθελαν τον μεγάλο καλλιτέχνη ν’ αποσύρεται από την ενεργό δράση.

«Έχω πάθει εμφύσημα μετά από τόσα χρόνια καπνίσματος και είμαι θέλοντας και μη περιορισμένος στο σπίτι. Δεν μπορώ να βγω έξω. Και μπορώ να περπατήσω μόνο μια μικρή απόσταση πριν μου τελειώσει το οξυγόνο», δήλωσε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Λόγω του Covid, θα ήταν πολύ κακό για μένα να αρρωστήσω, ακόμη και με ένα κρυολόγημα. Έτσι, πιθανώς θα σκηνοθετούσα από το σπίτι μου… Δεν θα μου άρεσε και πολύ αυτό. Μου αρέσει να είμαι μέσα στα πράγματα και να αντλώ ιδέες. Αλλά εάν προκύψει, θα προσπαθούσα να κάνω [μια ταινία] εξ αποστάσεως», είχε πει στη συνέντευξη.

Αλλά λίγες ώρες αργότερα, κι αφότου είχαν κάνει την εμφάνισή τους τα προαναφερθέντα δημοσιεύματα, ο Ντέιβιντ Λιντς έγραψε στο διαδίκτυο:

«Ναι, έχω εμφύσημα από το πολυετές κάπνισμα. Πρέπει να πω ότι απολάμβανα το κάπνισμα πάρα πολύ και αγαπώ τον καπνό -τη μυρωδιά του, το άναμμα των τσιγάρων, το κάπνισμά τους- αλλά υπάρχει ένα τίμημα για αυτή την απόλαυση, και το τίμημα για μένα είναι το εμφύσημα. Έχω πλέον κόψει το κάπνισμα για πάνω από δύο χρόνια. Πρόσφατα έκανα πολλές εξετάσεις και τα καλά νέα είναι ότι είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, εκτός από το εμφύσημα. Είμαι γεμάτος ευτυχία και δεν πρόκειται ποτέ να αποσυρθώ».

