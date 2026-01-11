newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία ηλικιωμένης στο Σοχό – Κάηκε ολοσχερώς
Ελλάδα 11 Ιανουαρίου 2026 | 23:18

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία ηλικιωμένης στο Σοχό – Κάηκε ολοσχερώς

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσχέραιναν το έργο της πυροσβεστικής - Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρισκόταν στο σπίτι 89χρονη γυναίκα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε κατοικία στον Σοχό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις 18:58 το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκε κλήση για φωτιά σε μονοκατοικία δύο επιπέδων στον Σοχό του Δήμου Λαγκάδα.

Στις φλόγες το σπίτι

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Αναζητείται 89χρονη

Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρισκόταν στο σπίτι 89χρονη γυναίκα, την οποία αναζητούν οι πυροσβέστες στο εσωτερικό του.


Η αιτία που την προκάλεσε ερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Λόγω χιονιά 11.01.26

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο
Αλεξανδρούπολη 11.01.26

Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο

Τα θραύσματα από το τζάμι που σπάει ο ανεμοστρόβιλος πέφτουν πάνω στον κόσμο. Άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια και άλλοι προσπαθούν να καλύψουν τα μικρά παιδιά, για να μην χτυπήσουν.

Σύνταξη
Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
Η σύνθεσή του 11.01.26

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου», όπου παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όλα τα ονόματα.

Σύνταξη
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
Live χάρτης 11.01.26

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή - Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Ψυχρός ο καιρός το επόμενο τριήμερο. Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ριπές ανέμου που παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους, καταιγίδες και χιόνια το σκηνικό που διαμορφώνεται. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Ελλάδα 11.01.26

Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Μετά το πόρισμα των κτηνίατρων του ΔΙΚΕΠΑΖ η αρμόδια επιτροπή του δήμου Ζακύνθου θα αποφασίσει για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου

Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο
Ηράκλειο 11.01.26

Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο για οικογενειακό τάφο

Την καταγγελία έκανε γυναίκα για υπόθεση που αφορά οικογενειακό τάφο στον δήμο Μαλεβιζίου - Ο δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Σύνταξη
Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα
Στο Παρίσι 11.01.26

Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα

Η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και Σπουδών Φύλου στο Πανεπιστήμιο Paris 8/Saint-Denis, Ελένη Βαρίκα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος θεωρητικός του φεμινισμού στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Δείτε βίντεο 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
«Πονάμε» 11.01.26

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες

«Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ
Αγροτικές εκατόμβες 11.01.26

Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ

Πάνω από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αγροτικές εργασίες τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ το 2025 σημειώθηκαν 48 εργατικά δυστυχήματα στον πρωτογενή τομέα. Αποκλειστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φλώρινα: Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων σε τρεις δήμους
Τρεις δήμοι 11.01.26

Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων - Δείτε τις περιοχές

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της έντονης χιονόπτωσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Ιράν: Κάλεσμα Πεζεσκιάν για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – «Εθνική πορεία αντίστασης»
Στους 538 οι νεκροί 11.01.26

Ιράν: Κάλεσμα Πεζεσκιάν για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – «Εθνική πορεία αντίστασης»

Την ώρα που οι πολίτες στο Ιράν βιώνουν καταστολή άνευ προηγουμένου, τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η κυβέρνηση για τους άνδρες ασφαλείας που έχουν σκοτωθεί στις κινητοποιήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ – «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι»
Super League 11.01.26

Νίκησε αλλά δεν ικανοποίησε ο Παναθηναϊκός (3-0)

Χωρίς να ικανοποιήσει, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο παγωμένο ΟΑΚΑ με σκόρερ τους Τζούρισιτς, Ζαρουρί και Γεντβάι. Αποβλήθηκε ο Ντε Μάρκο, ντεμπούτο για Τεττέη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας
Αμυντική συμφωνία 11.01.26

Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι για την Ουκρανία θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων και θα μπορούν να εκτοξεύονται με γρήγορη διαδοχή, ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο από το να απαντήσει.

Σύνταξη
Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο
Κόσμος 11.01.26

Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας τραγικός θάνατος εργαζομένου στην Ιταλία σκιάζει την πορεία προετοιμασίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες στα εργοτάξια της διοργάνωσης

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Σύνταξη
Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία
On Field 11.01.26

Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Ο ακατάλληλος Λανουά δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και χρειάζονται αποφάσεις άμεσα. Στόχος πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ να γίνουν πάνω από 35. Κατάντια οι ξένοι να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ
ΗΠΑ 11.01.26

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ

Η Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, συγκλονισμένη από τις εντάσεις που προκάλεσε η ο θανατηφόρος πυροβολισμός μιας γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Σύνταξη
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Λόγω χιονιά 11.01.26

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο