Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πατησίων – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής (11.01.2026) σε υπόγειο διαμερίσματος στην οδό Πατησιών.

Η φωτιά που που εκδηλώθηκε στην συμβολή των οδών Πατησίων και Βυζαντίου πήρε διαστάσεις και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες.

Από το κτίριο έχουν απεγκλωβιστεί δύο άτομα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπή καθώς η Πατησιών είναι κλειστή από το ύψος της οδού Βυζαντίου ως τη Γαλατσίου.