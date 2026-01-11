Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πατησίων – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο διαμερίσματος στην οδό Πατησιών - Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
- Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
- Τρεις σκιέρ βρήκαν τον θάνατο όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδες στις Άλπεις
- Αρκάς: Μια καλημέρα στις γυναίκες του Ιράν
- Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής (11.01.2026) σε υπόγειο διαμερίσματος στην οδό Πατησιών.
Η φωτιά που που εκδηλώθηκε στην συμβολή των οδών Πατησίων και Βυζαντίου πήρε διαστάσεις και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες.
Από το κτίριο έχουν απεγκλωβιστεί δύο άτομα.
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπή καθώς η Πατησιών είναι κλειστή από το ύψος της οδού Βυζαντίου ως τη Γαλατσίου.
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026
- Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πατησίων – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
- Χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ
- Στην Καρδίτσα με Τζόουνς ο Ολυμπιακός – Εύκολο απόγευμα στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
- Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του
- Ο σκύλος γαβγίζει συνέχεια – Μήπως είναι μια συμπεριφορά που ευθυνόμαστε εμείς;
- Νέα δημοσιεύματα για Αντίνο: «Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να αναλάβει μέρος των φόρων της μεταγραφής»
- Κλιματική αλλαγή: Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει – Τι λένε οι ειδικοί
- Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις