Κορωπί: Φωτιά σε εξέλιξη – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ - Η φωτιά καίει αποθήκες επιχείρησης
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Κυριακής, για φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στην περιοχή του Κορωπίου και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με 27 άνδρες και 10 οχήματα. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ από γειτονικούς δήμους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει αποθήκες της επιχείρησης.
Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026
- Κορωπί: Φωτιά σε εξέλιξη – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
- Κλείνει το deal του Ντραγκόφσκι στην Βίντζεβ Λοτζ
- Trail running: Η δυσκολία είναι που το κάνει ξεχωριστό
- Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
- Το συγκινητικό αντίο του Τρέι Γιανγκ στους Χοκς (pic)
- Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
- Πες μου πως φλερτάρεις, για να σου πω ποιος είσαι
- Από τους μουλάδες, στον μονάρχη; – Το Ιράν σε ιστορικό σημείο καμπής, σε μια μεταβαλλόμενη Μέση Ανατολή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις