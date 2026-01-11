newspaper
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Κορωπί: Φωτιά σε εξέλιξη – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 11 Ιανουαρίου 2026 | 08:32

Κορωπί: Φωτιά σε εξέλιξη – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ - Η φωτιά καίει αποθήκες επιχείρησης

Σύνταξη
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Κυριακής, για φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στην περιοχή του Κορωπίου και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με 27 άνδρες και 10 οχήματα. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ από γειτονικούς δήμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει αποθήκες της επιχείρησης.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
Καιρός 11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
Ελλάδα 10.01.26

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
Ελλάδα 10.01.26

Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη φονική συμπλοκή με θύμα έναν 17χρονο στις Σέρρες, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες

Το περιστατικό με τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες δεν είναι το μόνο που σχετίζεται με την παραβατικότητα ανηλίκων, την ώρα που φαίνεται πως δεν υπάρχουν λύσεις για τον περιορισμό της.

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή – Πού θα χιονίσει
Καιρός 11.01.26

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10°C την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (κάτω των 0 °C) - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
DEI 11.01.26

Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M

Λίγο πριν αρχίσει το εαρινό εξάμηνο, το Texas A&M αλλάζει μαθήματα και ακυρώνει ενότητες υπό νέους περιορισμούς για φύλο και φυλή, με καθηγητές να μιλούν για απειλή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και για λογοκρισία ακόμη και του Πλάτωνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 11.01.26

Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Συμβουλίου του Ιράν, Χάντι Ταχάν Ναζίφ, κατηγόρησε εξωγενείς παράγοντες που μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε εξέγερση

Σύνταξη
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες
Κόσμος 11.01.26

Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Σύνταξη
Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979
Κόσμος 11.01.26

Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε την σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντικαθιστώντας την με αυτήν του καθεστώτος του σάχη Παχλαβί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
