Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ηλικιωμένος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (11/01) στη Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στο Παγκράτι Λαμίας.

Οι γείτονες είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας

Η φωτιά ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε κατοικία δεύτερου ορόφου στη συμβολή των οδών Λεβαδείας και Ναυπλίου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Απεγκλωβισμός ηλικιωμένου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικό όχημα με ανυψωτικό καλάθι. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα έναν ηλικιωμένο, τον οποίο είχε τρέξει να βοηθήσει και ο γιος του που διέμενε κοντά.

Παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Άμεσα η κατάσβεση της φωτιάς

Σε δηλώσεις του, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, Γιώργος Κρεμμύδας, ανέφερε ότι η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου με εγκλωβισμένο άτομο. Τόνισε πως η επέμβαση ήταν άμεση, πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός ηλικιωμένου και στη συνέχεια οι πυροσβέστες προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Οι πληροφορίες του LamiaReport κάνουν λόγο για πυρκαγιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και δυστυχώς το σπίτι στο εσωτερικό του καταστράφηκε ολοσχερώς.