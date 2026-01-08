Νέα Σμύρνη: Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Νυμφαίου στη Νέα Σμύρνη - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από την ταράτσα ενοίκους της πολυκατοικίας που είχαν ανέβει στην ταράτσα λόγω των πυκνών καπνών
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη.
Η φωτιά κατεσβέσθη χωρίς να υπάρξει κίνδυνος επέκτασης, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες
Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον 3ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Νυμφαίου.
Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής, με τους άνδρες να επιχειρούν στην κατάσβεση και να θέτουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά κατεσβέσθη χωρίς να υπάρξει κίνδυνος επέκτασης, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το διαμέρισμα ήταν άδειο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά λόγω των πυκνών καπνών κάποιοι ένοικοι της πολυκατοικίας ανέβηκαν στην ταράτσα, απ’ όπου οι πυροσβέστες τους απεγκλώβισαν με ασφάλεια.
