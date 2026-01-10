Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Ταίναρου, στον δήμο Περιστερίου, στην Αττική.
Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.
Στο σημείο επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε η ηλικιωμένη χωρίς της αισθήσεις της.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο από την πυροσβεστική, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, στο δήμο Περιστερίου Αττικής. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 10, 2026
