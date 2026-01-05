Μία 54χρονη γυναίκα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της και στη συνέχεια προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής όταν η 54χρονη έβαλε φωτιά στις κουρτίνες και στους καναπέδες του διαμερίσματος της, στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Στη συνέχεια κατέβηκε στο δρόμο και προκάλεσε ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τις αρχές με τους αστυνομικούς να καταφθάνουν στο σημείο και να της περνούν χειροπέδες.