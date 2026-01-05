Κρήτη: Σε αμόκ 54χρονη – Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
Αναστάτωση το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Εσταυρωμένου, όταν γυναίκα προκάλεσε πυρκαγιά και εκτεταμένες φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
- Ένας serial killer, 5 νεκροί φοιτητές και η ιστορία πίσω από τη ταινία «Scream» - Η ιστορία του Ντάνι Ρόλινγκ
- Ποιους βάζει στο «στόχαστρο» η ΑΑΔΕ – Έρχονται χιλιάδες έλεγχοι
- Οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο και συνελήφθη - Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
Μία 54χρονη γυναίκα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της και στη συνέχεια προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το patris.gr, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής όταν η 54χρονη έβαλε φωτιά στις κουρτίνες και στους καναπέδες του διαμερίσματος της, στην περιοχή του Εσταυρωμένου.
Στη συνέχεια κατέβηκε στο δρόμο και προκάλεσε ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.
Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τις αρχές με τους αστυνομικούς να καταφθάνουν στο σημείο και να της περνούν χειροπέδες.
- Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
- Όλες οι αλλαγές που έρχονται για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες για ενοίκια
- Επιστροφή Νίκο Μίχιτς στη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπει φρένο στο κύμα τραυματισμών
- Πρωθυπουργός Γροιλανδίας σε Τραμπ: Φτάνει πια, όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης
- Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
- «Αγορά της Φιλίας»: Για να μη δυσκολευτούν πολλοί το 2026 να βρουν φίλους
- Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
- Ο Γιαμάλ παρέλαβε το βραβείο «Μαραντόνα» με δώρο ένα Bugatti Tourbillon – Η αξία του πανάκριβου ρολογιού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις