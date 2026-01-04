Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγο μετά τις 03:00 το πρωί, σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί ολοσχερώς.

Από τη φωτιά που ξέσπασε στην επιχείρηση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Πρόκειται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για κατάστημα περιποίησης νυχιών που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Κύπρου.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες και τρία υπηρεσιακά οχήματα που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για επέκταση σε παρακείμενα κτίρια.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα, στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 4, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα αναλάβει την προανάκριση για την πυρκαγιά, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ενέργεια που να χρειάζεται τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.