Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Φωτιά σε διώροφη κατοικία εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αράχωβα.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις με τις φλόγες να έχουν φουντώσει καίγοντας ολοσχερώς τον πάνω όροφο και την ξύλινη σκεπή του σπιτιού.

Το φλεγόμενο σπίτι

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση και την αποφυγή επέκτασης στα διπλανά σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες είναι κοντά στην Αγία Τριάδα και πιθανότατα η φωτιά ξεκίνησε από το τζάκι.

Για την ώρα δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους ή κάποιον τραυματισμό.