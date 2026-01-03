Φωτιά σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας – Πληροφορίες για τραυματίες [βίντεο]
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας με μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο
- Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
- Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
- Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μάρνης στο κέντρο της Αθήνας. Συναγερμός ξέσπασε στην πυροσβεστική όπου έσπευσαν και δρουν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για να συνδράμει στην επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο υπάρχουν τρεις τραυματίες εκ των οποίων ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Εξαιτίας της πυρκαγιάς στην πολυκατοικία υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας.
Συγκεκριμένα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωμβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγιερ όλες παρακείμενες οδοί στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Συναγερμός από την φωτιά σε Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ
Συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ και στο ΕΚΑΒ σήμανε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στον αριθμό 50 της οδού Μάρνης. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξεπήδησαν μεγάλες φλόγες στον τέταρτο όροφο και κατά πληροφορίες υπάρχουν τρεις τραυματίες.
Περισσότερα βίντεο από την επιχείρηση
- Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου
- Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών
- Φωτιά σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας – Πληροφορίες για τραυματίες [βίντεο]
- Ολυμπιακός: Καθοριστικός για μία ακόμη φορά σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Πόλεμος ανακοινώσεων ΠΑΣΟΚ – Χατζηδάκη για τους αγρότες: «Ομολόγησε το ψέμα του»
- Ολυμπιακός: «Κλειδί» για τη νίκη στο ΟΑΚΑ ο Μιλουτίνοφ, «άγγιξε» το νταμπλ – νταμπλ!
- Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε – Μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους μας» (vid)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 03.01.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις