Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μάρνης στο κέντρο της Αθήνας. Συναγερμός ξέσπασε στην πυροσβεστική όπου έσπευσαν και δρουν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για να συνδράμει στην επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο υπάρχουν τρεις τραυματίες εκ των οποίων ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Εξαιτίας της πυρκαγιάς στην πολυκατοικία υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωμβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγιερ όλες παρακείμενες οδοί στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Συναγερμός από την φωτιά σε Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ

Συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ και στο ΕΚΑΒ σήμανε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο φιλοξενίας μεταναστών στον αριθμό 50 της οδού Μάρνης. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξεπήδησαν μεγάλες φλόγες στον τέταρτο όροφο και κατά πληροφορίες υπάρχουν τρεις τραυματίες.

